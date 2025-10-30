LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la vendimia recién terminada. Justo Rodríguez

La Justicia desestima el recurso de ABRA contra la exclusividad de producción de Rioja

En 2023, en respuesta a la tramitación de la nueva DOP Viñedos de Álava, el Consejo Regulador aprobó una modificación del pliego que implicaba que las uvas producidas en Rioja fueran exclusivas para la denominación de origen

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:18

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso planteado por la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) contra la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Calificada Rioja aprobada en 2023 en respuesta a la tramitación de la nueva DOP Viñedos de Álava. El cambio pretendía evitar que los viticultores y bodegas interesados en esta última pudieran disfrutar de una doble inscripción de los viñedos.

El nuevo pliego estableció que la producción de viñas inscritas en el registro de viñas de la DOCa Rioja se destinase exclusivamente a la elaboración de vino amparado con esta denominación, de tal forma que quien inscribiera una viña en el fallido intento separatista 'Viñedos de Álava' -el Tribunal Supremo tumbó definitivamente el proyecto en junio pasado- no podría dedicar su producción a elaborar vino de Rioja.

ABRA se opuso a la modificación del pliego porque entendían que se pretendía poner trabas a los viticultores alaveses que quisieran acogerse a la denominación de origen protegida 'Arabako mahastiak / Viñedos de Álava'. De ahí que, una vez aprobada, recurrió a la vía judicial alegando que limita el derecho constitucional a la libertad de empresa, incurre en fraude de ley y desviación de poder, es contraria a la ley de defensa de la competencia y «obedece a la voluntad de atar a los viticultores de la DOCa Rioja parcialmente coincidente con la DO Cava y Viñedos de Álava«. Por último, alegó la discriminación de los viticultores y falta de causa justificada por limitar la libertad de empresa.

El TSJM no aprecia restricción al derecho de libertad de empresa, «en todo caso se ven beneficiados por las medidas establecidas en pro de la calidad»

La Sala de lo Contencioso, sin embargo, no aprecia restricción efectiva al derecho de libertad de empresa que pueda afectar directamente a los intereses de ABRA cuyos miembros pertenecen a la DOCa Rioja. «En todo caso se ven beneficiados por las medidas establecidas en pro de la calidad rigurosa de los vinos que producen, de general reconocimiento».

El tribunal, según la sentencia contra la que cabe recurso en casación, tampoco aprecia en qué medida se produce el fraude de ley o la desviación de poder que argumentan los bodegueros alaveses. «Se trata de garantizar la adecuada gestión de la DOCa Rioja dejando plena libertad a los viticultores para destinar su producción a otra denominación». Tampoco aprecia discriminación entre unos y otros viticultores. «Se trata a todos de la misma manera, estableciendo exclusividad para todos los que deciden formar parte de dicha Denominación. Esta decisión es voluntaria de modo que difícilmente puede aceptarse que se haya discriminado a determinados viticultores mediante la modificación aprobada».

Por todo ello, el TSJM desestima el recurso de ABRA y le impone las costas con el límite de 3.000 euros por todos los conceptos, 1.000 para la Dirección General de Industria Alimentaria y la misma cantidad para el Consejo Regulador.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  3. 3

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  4. 4

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  5. 5 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  6. 6

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  7. 7

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  8. 8

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  9. 9 Los técnicos superiores sanitarios inician este jueves cuatro días de huelga que dejan en el aire miles de pruebas
  10. 10

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Justicia desestima el recurso de ABRA contra la exclusividad de producción de Rioja

La Justicia desestima el recurso de ABRA contra la exclusividad de producción de Rioja