Julio Rubio someterá su gestión a la confianza del claustro de la universidad el 3 de octubre Rubio, en su despacho del Rectorado de la Universidad de La Rioja. / J.H. El rector recuerda que en el 2019 vence el plan de financiación plurianual del Ejecutivo y que hay que abordar su renovación L.J.R. LOGROÑO. Lunes, 24 septiembre 2018, 19:42

El rector de la Universidad de La Rioja acaba de superar el ecuador del mandato para el que fue elegido en el 2016... pero también podría estar en las horas finales del mismo. La respuesta la obtendrá el próximo 3 de octubre. Ese día está convocado el claustro de la universidad en el que pondrá encima de la mesa su gestión de los dos últimos años. Una cuestión de confianza que ya prometió tras ser elegido rector. «Si hubiera un claro rechazo a lo que hemos estado haciendo y a lo que proponemos hacer nos tendríamos que ir, por supuesto», recordaba antes del verano en una entrevista con Diario LA RIOJA.

Ese será su primer plato de un curso lectivo que comienza «con absoluta normalidad» y en el que, desde hoy, «el trabajo ya será eficaz» después de que antes de las fiestas de San Mateo tuviera lugar la jornada de bienvenida. Así, las únicas sombras (espesas y alejadas de la UR) con las que arranca el curso son las vinculadas a los presuntos plagios en tesis doctorales y los, también presuntos, másteres regalados.

Ahí es donde engarza Rubio su cuestión de confianza. «Ya se sabe que el consejo de dirección había propuesto que se presentara y será el 3 de octubre, día para el que ya está convocado el claustro. Creo que es una cuestión de higiene democrática que se planteó de manera previa a todos estos escándalos. La universidad tienen sus formas de controlarse y de rendir cuentas», sostiene el rector que, de igual manera, recuerda que el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya reclamó modificaciones legales al respecto antes de que «estos casos» saltaran a la luz pública. «Hay controles externos e internos. Tenemos los claustros, que pueden tumbar a un rector, el Consejo Social, que fiscaliza los presupuestos y los gastos... Claro que hay controles», completa.

Julio Rubio: «No estamos involucrados en títulos mal concedidos ni en trapacerías económicas»

La situación de la Universidad Rey Juan Carlos, en todo caso, no es trasladable al resto de universidades. «En lo que compete a la UR, estamos totalmente tranquilos. No estamos involucrados en ningún título mal concedido ni en trapacerías económicas y no siento que esté afectado nuestro prestigio por estos temas. Eso lo sufrirá quien lo haya hecho».

Más allá de las novedades educativas y de las cuestiones de actualidad, este curso será el de volver a sentarse con el Gobierno regional, recuerda Rubio, que apunta que toca empezar a elaborar las bases del futuro plan de financiación plurianual (el actual vence en el 2019) más allá de abordar cuestiones como las nóminas de los trabajadores. «Tenemos serias dificultades porque el vigente plan no recoge el efecto de las subidas salariales de los funcionarios y que fija el Gobierno. Este 2018 hubo una enmienda en los presupuestos que aprobó el Parlamento y nos cubre. Para el próximo año está consolidado y habrá que abordar la subida salarial que se anuncia. El 80% del presupuesto de la UR son las nóminas», completa.