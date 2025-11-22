El fiscal pide 3 años y 6 meses de cárcel a dos hombres por traficar con droga en Logroño Los acusados, además, se enfrentan a una multa de 194,95 euros y a la destrucción de la droga intervenida, que alcanza un valor de 64,98 euros en el mercado ilícito

La Rioja Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:55

El fiscal pide 3 años y 6 meses de cárcel para dos presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas cometido en abril de 2019 en Logroño. Uno de ellos era un conocido consumidor de sustancias estupefacientes. El juicio contra ambos acusados, sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, está señalado para el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de La Rioja.

Según relata el fiscal en su escrito de acusación, el 4 de abril del citado año, la Policía Local de Logroño vigilaba calle Doce Ligero, donde ambos tenían su domicilio, cuando vieron salir a uno de los imputados.

Se trataba de un conocido consumidor de sustancias estupefacientes, a quien los agentes interceptaron 4,72 gramos de sustancia THC, que tenía una pureza del 12,4% y un valor en el mercado ilícito de 23,78 euros. Este acusado manifestó a los agentes que la droga se la había dado un amigo suyo, el otro imputado en esta causa.

Al día siguiente, hacia las 15.20 horas, los agentes inspeccionaron la misma zona y vieron a un hombre que esperaba a la entrada del inmueble. Realizó una llamada por teléfono y justo en ese instante, salió el conocido consumidor, quien le entregó un objeto pequeño a cambio de un billete. Esta sustancia resultó ser 0,22 gramos de cocaína, con una pureza del 72,7% y un valor de 21,57 euros en el mercado ilícito.

Ese mismo día, sobre las 19.00 horas, este acusado se acercó a otro hombre que se encontraba fuera esperando, a quien entregó una bolsa a cambio de un billete y se marchó. La sustancia eran 3,89 gramos de THC con una riqueza del 16,4%, con un valor de 19,60 euros en el mercado ilícito. El valor total de la droga intervenida en el mercado ilícito es de 64,98 euros.

El fiscal ha calificado estos hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública (tráfico de droga), de los que acusa a ambos imputados, para quienes, además de la pena de cárcel mencionada, solicita una multa de 194,95 euros y la destrucción de la droga intervenida.