El acusado, durante la vista oral que se sigue contra él por asesinato. Juan Marín

Juicio por el crimen de los Lirios

«No estoy viviendo y quiero vivir», dijo la víctima a su hermana

Mercedes, según confesó a sus hermanas, había tomado la firme decisión se separarse de su marido, pero temía la reacción de él

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:29

Comenta

Mercedes, la mujer asesinada en su casa en el barrio de los Lirios, tenía decidido separarse de su marido después de la cita médica que ... tenía programada para el día 14 para previsiblemente recibir el alta y retomar su actividad laboral. «No estoy viviendo y quiero vivir». Así se lo confesó a una de sus hermanas poco antes del crimen y así lo ha declarado este familiar en la vista oral que se sigue contra A. E. M., acusado de asesinar a su esposa en la madrugada del 13 de octubre de 2020.

