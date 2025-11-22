Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general El logroñés Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal, será el ponente de la sentencia que declara culpable al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos

El nombre de Andrés Martínez Arrieta ha saltado de nuevo a los titulares. El magistrado, nacido en Logroño en 1955 y con raíces familiares en Lumbreras, será el encargado de redactar la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, en una resolución sin precedentes en España.

Martínez Arrieta no es un magistrado más dentro del alto tribunal: preside su Sala Segunda, la máxima instancia penal en España, después de más de dos décadas como miembro de la misma. Su trayectoria está ligada a algunos de los casos más mediáticos de la democracia, desde el juicio del 'procés' hasta la revisión de la sentencia de 'La Manada' o el fallo sobre los atentados del 11M.

Formado en el colegio de los Hermanos Maristas de Logroño, se marchó de La Rioja con la familia antes de acabar el Bachillerato, cuando su padre fue destinado a Galicia. A los 18 años se matriculó en Derecho en Madrid, en plena agonía del franquismo, y aprobó a la primera las oposiciones a juez, además de las de fiscal de distrito y secretario judicial.

Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Azkoitia (Guipúzcoa), en los años más duros de ETA. Poco después, al frente del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, investigó la desaparición de Santiago Corella, 'El Nani', un caso que terminó con la condena de tres policías por detención ilegal y torturas y que marcó un punto de inflexión en el control judicial de los abusos policiales.

En la actualidad, la Sala que preside ha condenado al fiscal general por revelación de secretos con una mayoría de 5 a 2, en un proceso que ha evidenciado una fractura interna del tribunal y que tendrá consecuencias institucionales y políticas. La sentencia que redacte Martínez Arrieta deberá fijar el alcance jurídico de esa condena y servirá de referencia en el futuro para casos similares.

Pese a su intensa vida en Madrid, el magistrado mantiene un fuerte vínculo con La Rioja: aficionado histórico al Logroñés, miembro del Centro Riojano de Madrid —que le concedió la Guindilla de Oro en 2019— y visitante habitual de los Cameros y la sierra de Cebollera cuando su agenda se lo permite.