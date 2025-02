El juez ordena a un banco pagar a un riojano el dinero que le robaron por phising

Le sustrajeron 6.500 euros haciéndose pasar por su entidad bancaria utilizando la técnica conocida como phising y el juez ordena ahora al banco de ... este cliente a que le abone el importe que le robaron. Así lo ha acordado el magistrado del Juzgado de primera instancia número 6 de Logroño en una reciente sentencia contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de La Rioja.

En concreto, la víctima era titular de una cuenta y dos tarjetas y hacia las 15.36 horas de un sábado en 2023 recibió en su móvil, en el que tenía descargada la aplicación de su entidad financiera, un sms asociado a los servicios de su banco. El mensaje decía textualmente: «Se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo, si no reconoce dicha acción verifique inmediatamente: https://www.bankinter-movil-es.com.

Al hombre le extrañó el mensaje, así que no pinchó en el enlace y trató de acceder a su banco a través de la aplicación. La operación resultó infructuosa porque la App estaba bloqueada y daba error.

A las 16.00 horas volvió a recibir el mismo mensaje, de nuevo intentó entrar en la aplicación y el resultado fue el mismo: seguía bloqueada. A las 19.16 horas de ese mismo sábado le llegó otro sms indicándole un código para reactivar el usuario. Intentó acceder otra vez a través de la aplicación y de la web de Bankinter, pero no hubo forma.

A las 20.44 horas recibió una llamada de un número fijo y al otro lado de la línea un hombre se identificó como agente de su banco, le dijo su DNI y su tarjeta y le explicó que como ya se le había informado a través de sms su cuenta estaba bloqueada, que se había detectado inicio de sesión desde un móvil. Le preguntó si era el titular de ese número de teléfono, le contestó que no y entonces le informó de que se habían hechos unos cargos a su tarjeta desde ese dispositivo. Al verificar que él no los había hecho, iban a cancelar todos los cargos y a activar la aplicación y la cuenta que estaban bloqueadas.

Acto seguido le conminó a que marcara él los códigos, pero que no se los dijera por seguridad y le advirtió de que si alguien le llamaba o recibía un sms no remitido desde el habitual de Bankinter que no hiciera nada ni facilitar ningún dato porque seguramente el estafador intentaría contactar con él. También le comentó que en los próximos minutos recibiría un nuevo sms de su banco para anular los cargos.

A las 21.01, 21.08 y 21.11 recibió los mensajes y en la confianza de que eran para anular los cargos, pinchó en los enlaces. El texto de los mismos era: pago de 2.000 euros con tu tarjeta, pago de 1.400 euros y pago de 3.100 euros. A las 23.59 horas le volvió a llamar y le comentó que le faltaba un último trámite que recibió otro sms con otro enlace. A las 00.05 le llegaba el mensaje por otro cargo que le habían hecho de 500 euros, cargo que no llegó a producirse seguramente por superar el límite de las tarjetas.

Para ganarse aún más la confianza, el autor de la llamada le dijo que para asegurarse de que ni su cuenta ni sus tarjetas se vieran afectadas el importe de los cargos los podía transferir a la cuenta de su mujer. Así lo hizo y de esta forma creyó que su banco había solucionado el intento de engaño. No obstante, quiso cerciorarse y llamó a quien minutos antes le había dicho que era su agente, pero sin resultado. Trató de contactar con atención al cliente de Bankinter y una respuesta automática le indicó que el servicio no estaba activo hasta el lunes. Esa misma noche y a la mañana siguiente hizo otras dos llamadas sin éxito. El lunes, como tampoco pudo contactar, fue a una sucursal de su banco y al explicarles lo ocurrido le dijeron que había sido víctima de phising. Acto seguido denunció.

El juez, en su sentencia, sostiene que la víctima, pese a que el banco afirmó que su plataforma electrónica funcionaba correctamente, probó que no era así. Todos los intentos por contactar con su entidad fueron fallidos. Entiende, además, que el banco debería haber tenido algún sistema de control de este tipo de operaciones y el hecho de no contar con atención telefónica de sus clientes en fin de semana no hace sino confirmar su incorrecta actuación. Es por eso que condena a Bankinter a pagar los 6.500 euros sustraídos y a los intereses por una tarjeta que tenía de pago aplazado.