Universidad y empresas se alían para retener talento

El talento es un bien cada vez más preciado. Y la batalla por conseguirlo de fuera o por retenerlo desde dentro se libra en el día a día, en todo momento. El tejido empresarial de La Rioja demanda personal a todos los niveles, principalmente perfiles con un alta cualificación pero también mano de obra más básica. «Tenemos 12.500 parados y al mismo tiempo nos cuesta encontrar trabajadores», recordó este miércoles el recién nombrado presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo de Luis, durante la inauguración de la jornada 'One to one' organizada por la propia patronal y la Universidad de La Rioja. Identificar el talento «para que ni se pierda ni se marche» y despertar vocaciones en las ingenierías fueron dos de los objetivos de una cita que reunió a 66 alumnos y 11 empresas.

Marzola Biele Group, Index Lontana Group, Crealis Group Rivercap, Grupo La Grajera, Garnica One, Ramondin, Starglass, Nidec Arisa, Grupo Elastorsa, Standard Profil e IMEL trasladaron sus departamentos de recursos humanos al vestíbulo del Edificio Politécnico de la UR. Estudiantes de los grados en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática tuvieron su primer acercamiento al mundo laboral desde los estudios superiores. «Tenemos un firme compromiso no solo con la internacionalización de la educación sino también con la regionalización», señaló la rectora, Eva Sanz, «adaptando los estudios y la formación de los profesionales así como la generación del conocimiento a las características y las necesidades de la comunidad y de su tejido productivo».

Este primer encuentro para identificar el talento estuvo centrado en la ingeniería y más en concreto la vinculada con la industria de la automoción. De hecho, el clúster riojano de este sector participó en la organización «porque queremos acercarnos a los estudiantes riojanos. Vivimos unos momentos de cambio de los más importantes en la historia con la descarbonización de la industria, con la llegada del coche eléctrico... Son retos ya no de futuro sino del presente más actual», explicó el gerente del clúster, Daniel Rueda.

Relevo generacional

A la retención de talento se le suma como otro de los grandes retos, el relevo generacional, «porque el progresivo envejecimiento de la población» supone una amenaza cada vez mayor para las empresas, advirtió Eduardo de Luis. Y para dar respuesta, la jornada 'One to one' «representa una oportunidad única, esperemos que la primera de muchas, para que nuestros universitarios demuestren su interés y su talento».

Las empresas participantes, algunas de ellas muy representativas del tejido económico de La Rioja –también de la vecina comarca de Rioja Alavesa porque acudieron al encuentro los fabricantes de cápsulas para botellas Ramondin (Laguardia) y Crealis Group Rivercap (Lapuebla de Labarca)–, realizaron más de 130 entrevistas a futuros ingenieros, jóvenes veinteañeros. El presidente de la patronal FER les pedía a todos ellos «actitud» más allá de las «aptitudes» que se adquieren en las aulas. El 'feedback' «que se van a llevar de aquí nuestros estudiantes va a ser muy enriquecedor para su futuro», concluyó Eva Sanz, rectora de la UR.

Aitor Fernández | Estudia Ingeniería Mecánica «El salto al mundo del trabajo es grande, nos falta más práctica»

Ampliar Cristina Rubio (Nidec Arisa) entrevista a Aitor Fernández. Sonia Tercero

Aitor Fernández se levantó de su entrevista con la representante de Nidec Arisa asumiendo la «necesidad de mejorar los idiomas» para dar con las mayores garantías posibles el salto a un mundo laboral «que es grande. Porque nuestros estudios son demasiado teóricos, nos falta más práctica», señala.

Aunque en el Grado de Ingeniería Mecánica que cursa «parece que las salidas profesionales no son tan complicadas». Si eligió conocer Nidec Arisa fue «porque me llamó la atención que trabajen para el sector de la automoción, que siempre me ha gustado y me interesa», decía el joven de 21 años.

Cristina Rubio, del departamento de Recursos Humanos de la compañía logroñesa, reconocía que en la jornada 'One to one' de la UR buscan «talento joven y gente con ambición y ganas de aprender y trabajar». Mientras que ofrecen «un desarrollo profesional consolidado en el tiempo» en una empresa «muy internacional».

Natalia Guijarro | Estudia Ingeniería Mecánica «Es mi primera incursión con el mundo laboral»

Ampliar Gorka Madrid (Ramondin) habla con Natalia Guijarro. S.T.

Con la recomendación de su padre, Natalia Guijarro pidió una entrevista con Ramondin y la tuvo este miércoles con Gorka Madrid, del departamento de Recursos Humanos del fabricante de cápsulas para botellas. Este producto 'made in Laguardia' le llamó especialmente la atención a la joven estudiante de Ingeniería Mecánica, que reconoce que «ya en tercero de carrera tengo que ir pensando en el trabajo fin de grado y en mi desarrollo profesional. Ahora estoy viviendo mi primera incursión en el mundo laboral», con 21 años.

Madrid justificó su presencia en la «búsqueda de talento» porque aunque «tenemos una plantilla joven, siempre estamos pendientes de dar relevo a los profesionales» que se retiran. Ramondin «permite a cualquier joven que llegue una inmersión plena en el proceso productivo, irá conociendo los diferentes procesos», añadió. En este sentido, Natalia Guijarro se mostró animada por «conocer un mundo nuevo».

Mercedes Jiménez | Estudia Ingeniería Electrónica «Con 19 años no busco nada concreto, solo aprender»

Ampliar Personal del Grupo Elastorsa dialoga con Mercedes Jiménez. S.T.

Mercedes Jiménez es una joven de 19 años, tímida pero con inquietudes profesionales. «Me ha llamado la atención toda la información que he recibido del Grupo Elastorsa, puede ser interesante», confesaba en presencia de Acacio Eguizábal, del departamento de Recursos Humanos de la firma arnedana que trabaja para sectores muy diversos como el agroalimentario, automoción y transporte, industria, moda, obra civil o infraestructuras, con el caucho como elemento principal –este miércoles en su stand tenían algún producto–.

En este sentido, la joven estudiante de Ingeniería Electrónica y Automática de laUR destacaba que «a mi edad no busco nada en concreto, solo aprender lo que nos ofrecen las empresas riojanas». Elastorsa está en Arnedo «y para muchos estudiantes puede ser una novedad porque también fuera de Logroño hay industrias importantes y con una trayectoria de varias décadas», planteaba Eguizábal.

Cristina García | Estudia Ingeniería Mecánica «Veo que La Rioja también tiene firmas internacionales»

Ampliar Mónica Caldito (Standard Profil) se dirige a Cristina García. S.T.

El nombre de Standard Profil –la antigua Permolca– era completamente desconocido para la joven Cristina García, de 21 años. Pero cuando en una charla «conoció la trayectoria de la empresa, a qué se dedica y su proyección internacional desde un lugar pequeño como es La Rioja, todo esto me llamó mucho la atención», reconocía la estudiante de Ingeniería Mecánica. Hasta el punto de que este miércoles mantuvo una entrevista con el departamento de Recursos Humanos y supo por boca de Mónica Caldito que la compañía, que trabaja para el sector de la automoción, busca ingenieros.

«De perfiles muy diversos: mecánicos, eléctricos, electrónicos... Contamos con una plantilla importante pero hay que ir buscando relevo y no podemos desaprovechar el talento que se genera en nuestra tierra», señalaba Caldito. La implicación es otro aspecto «que tenemos muy en cuenta en Standard Profil», valoraba Caldito, mientras García tomaba nota.

