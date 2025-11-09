La investigación sobre los fondos bibliográficos de San Millán y sobre la historia del propio monasterio ha descansado estos años en buena medida sobre los ... hombros de los hermanos García Turza, Claudio (filólogo) y Javier (historiador). Gracias a los estudios de este último, se ha podido iluminar recientemente la oscura peripecia de los códices emilinanses, sacados de Yuso y llevados a la Real Academia de Historia.

– ¿Por qué cree que sería interesante que las Glosas retornaran, aunque sea temporalmente, a San Millán?

– Sería algo simbólico. En primer lugar, porque salieron de aquí. Y, en segundo término, por la forma tan poco adecuada en la que salieron. Es un tema muy emotivo. De todos modos, yo siempre he dicho que, junto a las Glosas –que es el símbolo por excelencia–, hay otros códices que tienen tanta o mayor importancia filológica, como los glosarios 46 y 31, que deberían regresar con ellas. Y, además, estos dos últimos son estéticamente hermosos. Tenemos una ocasión de oro, una ocasión que la Academia no puede dejar pasar. Más modestos en nuestras peticiones no hemos podido ser.

– ¿Le ha sorprendido la negativa de la RAH?

– No. Estas instituciones se han abierto muy poco al público en general. En favor de la RAH tengo que decir que cuando hemos pedido cosas, siempre nos han dejado algo, aunque no fuera exactamente lo que habíamos pedido. Estoy convencido de que para el año 26 seguro que nos dejarán algo, pero las Glosas... Eso ya no lo sé.

– Ellos dicen que las Glosas son sus Meninas.

– Pero las cosas, sean códices u obras de arte, deben tener cierta «vida social»: tienen que ser mostradas en algunos momentos. Cualquier persona que vaya al Prado puede ver Las Meninas, y lo mismo sucede con la Dama de Elche. Las Glosas no. Lo que ahora se pide es que se ponga el códice en una buena vitrina, dotada de todos los medios de seguridad, y nada más. Y que la gente puede disfrutarlas. Todo el mundo tiene derecho a ser propietario, al menos visualmente y durante unos minutos, de esas obras. Considero que cederlas es una obligación moral de la Academia.

– Si no llegaran las Glosas, ¿merece la pena montar una exposición en San Millán?

– Una de las obligaciones que plantea Unesco es tratar de revitalizar el monumento que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Eso supone divulgar todos los aspectos de carácter cultural y tratar de impulsar el valor del bien. Más allá de la exposición, es interesante rehabilitar una parte del monasterio y crear otros circuitos visitables. Si además, aprovechando la exposición, vienen algunas joyas, estupendo. Pero si no lo hacen, se colocarán en un sitio de relumbrón piezas como las arquetas o algunos códices que están en el propio monasterio, como el Becerro Galicano, que deberían lucir mucho más.