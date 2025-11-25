Últimos días de los dinosaurios

Cuando despertó, el machista todavía estaba allí. Como en aquel viejo cuento del dinosaurio y casi tan antiguo como esa bestia antediluviana, este otro animal ... de la historia más larga, injusta y cruel de la humanidad permanece a los pies de la cama y a las puertas del poder, ávido por recuperarlo por completo y volver a hundir impunemente sus garras en carne inocente. Es ese hombre que se siente castrado por la igualdad que exige y a duras penas va alcanzando la mujer y quiere recobrar su feudal privilegio de pernada. Siempre el falócrata la ha tenido pequeña. Sabe que ella ya no va a esconderse bajo las sábanas como la presa asustada y dócil que él querría que fuera; sabe que su manada, el feminismo que tanto odia y teme al mismo tiempo, no va a dejarla sola. Por eso está cada vez más rabioso y es más peligroso aún. Yante la amenaza que representa esta fiera herida en su rancia hombría, hoy no caben aquí más cuentos, solo cabe la política, una política que no dé ni un paso atrás frente al dinosaurio. Para que cuando despertemos como sociedad por fin plenamente igualitaria, el machista ya no esté allí.

Siempre ha sido una cuestión política. Por más que aquellos quieran volver a reducirla al ámbito particular y doméstico, siempre ha sido una cuestión pública y colectiva necesitada de políticas feministas, desde las pioneras que redactaron la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana hace más de dos siglos, porque los camaradas con los que hicieron la Revolución Francesa también las relegaron, hasta las jóvenes feministas de última ola que han de encabezar hoy esta otra revolución aún pendiente en nuestros días, la única capaz de salvar un mundo que los hombres ya hemos jodido demasiado.

Siempre ha sido una cuestión política porque sin política se impone la ley no escrita de la selva, la ley del más fuerte, una ley de hombres que, al menos en cuestión de género, no han dejado de ser salvajes. Antes de ser un lobo para el hombre, el hombre siempre es un lobo para la mujer, a veces también disfrazado con piel de cordero. En todos los conflictos del planeta la mujer es la primera víctima, incluso víctima de las propias víctimas masculinas. Pero también lo es en la supuesta paz civilizada que vivimos en el primer mundo. Y no, la nuestra no será una sociedad justa mientras no asumamos que no hay tal paz en una convivencia históricamente basada en la desigualdad, el abuso y la sumisión y que las violaciones y los asesinatos de mujeres son 'solo' la punta del iceberg de un sistema machista desde su base. Negar el patriarcado y el androcentrismo, negar los roles de género y hablar de ideologización, gemir y hacerse la víctima acechada, es en realidad el primer rugido de la fiera.

Derogar la Ley de Violencia de Género representaría un grave retroceso en la protección de la mujer

El zarpazo viene después y ya lo conocemos, la extrema derecha lo proclama impúdicamente y la derecha a secas, aunque más hipócritamente, no lo descarta: derogar la Ley de Violencia de Género o la de Libertad Sexual representaría un grave retroceso en el mecanismo legal de protección de la mujer. De hecho, donde gobiernan ya han eliminado conjuntamente servicios jurídicos y sociales y alusiones oficiales a la violencia de género o machista, términos que consideran 'politizados', y en su lugar se refieren a 'violencia intrafamiliar', algo que no requiere ser un experto para saber distinguir, pero que desgraciadamente, en estos tiempos de falacias y orgullosa ignorancia, enardece a sus cachorros.

A diferencia de los dinosaurios, que no vieron venir el meteorito, el machismo es consciente de la imparable transformación social protagonizada por las mujeres y ve zozobrar su hegemonía. La ultraderecha siempre ha considerado el feminismo como enemigo y su auge es en parte una reacción machista (como lo es también racista, xenófoba, homófoba y, en definitiva, una reacción fascista). Esa reacción retrógrada tiene el objetivo de devolver a la mujer al rol de estarse en casa y con la pata quebrada. Esa aparentemente simple supresión del término 'violencia de género' reabre un debate pasado, de una época en el que el maltrato y los asesinatos de mujeres se consideraban un problema de la esfera privada e 'intrafamiliar'. Siempre ha sido una cuestión política, pero es esa política que atenta contra los derechos y libertades de la mujer y pone en peligro las conquistas en igualdad la que amenaza con volver.

Sí, siempre será una cuestión política, colectiva. Política fue también la causa del asesinato de las hermanas Mirabal, que se conmemora el 25N. Las Mariposas las llamaban. Me pregunto cuántas harán falta para que el efecto de su aleteo provoque los últimos días de los dinosaurios.