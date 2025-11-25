LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Últimos días de los dinosaurios

J. Sainz

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:29

Cuando despertó, el machista todavía estaba allí. Como en aquel viejo cuento del dinosaurio y casi tan antiguo como esa bestia antediluviana, este otro animal ... de la historia más larga, injusta y cruel de la humanidad permanece a los pies de la cama y a las puertas del poder, ávido por recuperarlo por completo y volver a hundir impunemente sus garras en carne inocente. Es ese hombre que se siente castrado por la igualdad que exige y a duras penas va alcanzando la mujer y quiere recobrar su feudal privilegio de pernada. Siempre el falócrata la ha tenido pequeña. Sabe que ella ya no va a esconderse bajo las sábanas como la presa asustada y dócil que él querría que fuera; sabe que su manada, el feminismo que tanto odia y teme al mismo tiempo, no va a dejarla sola. Por eso está cada vez más rabioso y es más peligroso aún. Yante la amenaza que representa esta fiera herida en su rancia hombría, hoy no caben aquí más cuentos, solo cabe la política, una política que no dé ni un paso atrás frente al dinosaurio. Para que cuando despertemos como sociedad por fin plenamente igualitaria, el machista ya no esté allí.

