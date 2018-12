Izquierdo (UGT): «Cuando te encuentras a tu sindicato dividido en dos mitades, empiezas a pensar que has fracasado» Jesús Izquierdo interviene en el último Comité Regional. / UGT El secretario general del sindicato en La Rioja, molesto por la exigua mayoría que sirvió para aprobar el Presupuesto tras un comité regional donde brilló el desacuerdo JORGE ALACID Logroño Jueves, 20 diciembre 2018, 10:41

«Nunca pensé que dirigir una organización como UGT La Rioja me fuera a costar tantos desvelos, disgustos y sinsabores como finalmente está resultando«: así de desolado se muestra Jesús Izquierdo, líder de la principal fuerza sindical de la región, en un comentario que ha publicado en una red social, donde detalla su pesar por la exigua mayoría que en el último comité regional le sirvió para sacar adelante su presupuesto y que evidenció la fractura interna que amenaza a su sindicato.

«Cuando intervienes como secretario general en un comité regional», reflexiona Izquierdo, «y te encuentras a tu sindicato dividido en dos mitades, pues uno empieza a pensar que ha fracasado«. »Conseguir un sindicato más unido fue una de mis primeras prioridades«, añade.

Su larga reflexión, que ha originado una catarata de reacciones entre sus seguidores en redes sociales, incluye el reconocimiento explícito de que «de nada vale haber conseguido un apoyo del 55% al presupuesto que presentaba la ejecutiva que yo encabezo, porque en la vida no se trata de ganar, tampoco de vencer; se trata de convencer al que no piensa como tú».

Y agrega: «Yo ahí creo que he fallado». «Os puedo garantizar que me empleé a fondo», prosigue, «y llevo meses intentando que todo el sindicato entienda que a veces es mejor tomar decisiones aunque sean difíciles y en ocasiones traumáticas, que esconder el problema o huir hacia adelante». Una estrategia que, según su propia confesión, «de nada ha servido». «Es entonces cuando uno empieza a pensar que tanto esfuerzo no merece la pena, que no compensa el resultado para el sacrificio personal y familiar que para mí supone y empieza uno a dudar si realmente estará a la altura del cargo», agrega.

Un pesimista resumen que, sin embargo, el propio Izquierdo contrapone a su decisión de perseverar en la política que distingue su gestión como líder de UGT.

«No soy yo alguien que se rinda a las primeras de cambio (...) Creo que el trabajo y la constancia siempre darán sus frutos. Tengo mi favor además el respaldo más incondicional aún de la que siempre será mi Federación, la de Industria y solo por eso sé que no les puedo fallar».

Y concluye: «Sigo pensando que los problemas se resuelven hablando, negociando, cediendo y llegando a acuerdos y es por ello que vuelvo a tender la mano al resto de mi organización que no me apoya, porque todavía tenemos tiempo, y debemos buscar consensos más amplios».