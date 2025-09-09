IU reclama celeridad para realizar el seguimiento del Pacto de Infraestructuras

Efe logroño. Martes, 9 de septiembre 2025, 18:41 Comenta Compartir

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, destacó ayer el compromiso que le mostró la presidenta de la Cámara, Marta Fernández, para impulsar las comisiones que estén pendientes, una de ellas este mismo mes. Así lo explicó a los medios Moreno tras reunirse con la presidenta del Parlamento regional, con la que abordó esa cuestión, entre otras. Incidió en que a IU le gustaría que las proposiciones no de ley pudieran debatirse en comisión «con cierta normalidad», aunque la presidenta «no se ha comprometido a elaborar un calendario» para llevarlo adelante, y alegó que en el área de Salud hay 10 iniciativas pendientes «y se ha comprometido a darle la mayor celeridad».

«También queríamos hablar de las ponencias que hemos solicitado, ya que en algunas ha pasado un año sin tomar una decisión», afirmó, para fijarse en que «la primera y más importante seguramente es la del seguimiento del Pacto de Infraestructuras». Porque a través de esa ponencia quiere que se concrete «con una posición unánime» el que «se nos debe compensar ese déficit que llevamos sufriendo, con independencia del color político de quien haya gobernado».

Además, su formación política quiere avanzar en una ponencia sobre Infancia «porque es un compromiso que viene de la anterior legislatura» y así se encaminaría la creación de un Consejo de Infancia, para lo que cree que la presidenta «tiene buena disposición».

«Nos queda por abordar el Estatuto de Autonomía, que se aprobó en esta Cámara va a hace ocho años y se va a quedar obsoleto. Y ante eso la presidenta me ha dicho que ha planteado al Congreso una solicitud para que comparezcan los cuatro grupos» del Parlamento de La Rioja.