IU plantea elevar el techo de gasto estatal para que a La Rioja lleguen 500 millones más

La Rioja logroño. Jueves, 23 de octubre 2025, 22:42

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, informó ayer de que su formación plantea un aumento del techo de gasto en los Presupuestos Generales del Estado que supondría «quinientos millones de euros más para La Rioja».

Moreno ofreció una rueda de prensa en la que expuso que «no se trata sólo de presentar un presupuesto» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, sino que es necesario un presupuesto «que sirva realmente para dar un vuelco a la situación de las personas trabajadoras», remarcó en declaraciones recogidas por Europa Press.

También, añadió, de «los sectores más vulnerables», así como «para impulsar la industria y el empleo garantizado y de calidad». «En definitiva», señaló, «para dar un salto» con especial incidencia «en la vivienda» y, por tanto, con una «partida importante» para la misma.

El «paso previo» para ello es, a juicio de esta formación, aumentar el techo de gasto un 32%, lo que supone 62.000 millones de euros en total para el conjunto del país. Esto permitiría, aseveró, «un incremento en la inversión en derechos sociales» así como un «aumento de las transferencias a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas».

En La Rioja, indicó, este cambio supondría 500 millones de euros más que podrían utilizarse, para empezar, en 1.200 viviendas públicas en alquiler con un máximo de 300 euros al mes. Detalló, a este respecto, que «en esta legislatura La Rioja sólo va a poner a disposición 125 viviendas».