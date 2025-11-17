IU lamenta la «oportunidad perdida» que supone tener una ley de Salud Mental «pionera» sin desarrollar La formación reclama a las instituciones crear entornos sociales para que la gente «no se rompa» y dar herramientas para cuidar «al que se quiebra»

E. P. Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:07 Comenta Compartir

El enfermero especialista en Salud Mental y miembro del Área de Salud de Izquierda Unida (IU), Daniel Cuesta, ha lamentado este lunes la falta de desarrollo de la Ley de Salud Mental de La Rioja. «Una ley que fue pionera no puede ser una oportunidad perdida», ha indicado.

Cuesta participa en Logroño en una mesa redonda organizada por la Marea Blanca (19.00 horas, Círculo Logroñés). En una rueda de prensa junto a la diputada de IU Henar Moreno ha recordado su participación, como experto, en la redacción de la Ley de Salud Mental de La Rioja, aprobada por el Parlamento riojano la pasada legislatura, y que, según Moreno, el Gobierno de Capellán «ha metido dentro de un cajón».

Cuesta ha explicado que era una ley «necesaria», que fue «pionera» en España y que reconoce el factor «multifactorial» de la salud mental. Porque «la complejidad tanto de las causas que nos llevan a tener problemas de salud mental como de las consecuencias son más complejas, multifactoriales y exceden lo que es sanitario», ha señalado.

Cuesta ha recordado que «la ley que se hizo en La Rioja no habla sólo de aspectos sanitarios; habla de vivienda, de colegios, de estigma social, de garantías de derechos tanto para las personas que van a los servicios de salud mental como para sus familias». Y habla de una cosa «que a mí me parece muy importante, que es la apuesta por un tratamiento basado en los derechos humanos», ha resaltado. Recoge una ratio de dieciocho psiquiatras y psicólogos por cada 100.000 habitantes y 23 enfermeras por cada 100.000 habitantes.

«Esto es lo que necesitamos. Por un lado, mejorar la salud mental de la población, por otro, prevenir los problemas de salud mental y, mayoritariamente, cuidar a las personas que ya tienen problemas de salud mental», ha dicho.

Ha indicado que «las causas que nos llevan a tener depresión, cuadros psicóticos, trastornos de la conducta alimentaria o cualquier tipo de sufrimiento suelen ser sociales» y es algo que saben los que están «a pie de cama y en la consulta».

«Es mi trabajo como enfermero protegerlo, pero también es el trabajo de las instituciones», ha afirmado. Por ello, ha pedido «crear la situación para que no nos rompamos y darnos las herramientas a quienes tenemos que trabajar una vez que la gente se quiebra».

Ha añadido que «sabemos que un contrato basura es peor para la salud mental que el propio desempleo» y que «el aspecto de la vivienda que más deteriora la salud es la parte de la renta que se va al alquiler o la hipoteca».