IU cree «inaceptable» la tasa de temporalidad en el cuerpo docente riojano El partido critica tamibén la «falta de transparencia» en la concesión de comisiones de servicio por parte de la Consejería de Educación

La Rioja Jueves, 7 de agosto 2025, 18:35

Izquierda Unida ha criticao que la temporalidad en el cuerpo docente riojano alcanza casi el 34%, una cifra que juzga «inaceptable». «Esta situación no solo precariza a cientos de trabajadores, sino que tiene un impacto negativo en la calidad del sistema educativo riojano», opina IU.

Considera el partido que esta alta temporalidad supone el aumento del desempleo durante el verano y la ausencia de retribución de estos meses, «dado que La Rioja mantiene los recortes en el pago del verano al profesorado aplicados hace más de una década con una normativa que es de las más restrictivas del conjunto del Estado».

Desde Izquierda Unida consideran que esta situación «es consecuencia directa de un proceso de estabilización del profesorado mal diseñado, improvisado y claramente insuficiente». «Lejos de cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea», ha añadido IU, «el Gobierno riojano ha optado por medidas poco ambiciosas que no han atacado el problema de raíz».

Además, censura la «falta de transparencia» en la concesión de comisiones de servicio por parte de la Consejería de Educación. «Estas plazas, que deberían responder a necesidades específicas y a criterios claros y objetivos, se otorgan en muchos casos sin una justificación pública ni procedimiento reglado», afirma IU, «lo que genera un clima de incertidumbre, clientelismo y desconfianza entre el personal docente».