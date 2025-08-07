LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

IU cree «inaceptable» la tasa de temporalidad en el cuerpo docente riojano

El partido critica tamibén la «falta de transparencia» en la concesión de comisiones de servicio por parte de la Consejería de Educación

La Rioja

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:35

Izquierda Unida ha criticao que la temporalidad en el cuerpo docente riojano alcanza casi el 34%, una cifra que juzga «inaceptable». «Esta situación no solo precariza a cientos de trabajadores, sino que tiene un impacto negativo en la calidad del sistema educativo riojano», opina IU.

Considera el partido que esta alta temporalidad supone el aumento del desempleo durante el verano y la ausencia de retribución de estos meses, «dado que La Rioja mantiene los recortes en el pago del verano al profesorado aplicados hace más de una década con una normativa que es de las más restrictivas del conjunto del Estado».

Desde Izquierda Unida consideran que esta situación «es consecuencia directa de un proceso de estabilización del profesorado mal diseñado, improvisado y claramente insuficiente». «Lejos de cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea», ha añadido IU, «el Gobierno riojano ha optado por medidas poco ambiciosas que no han atacado el problema de raíz».

Además, censura la «falta de transparencia» en la concesión de comisiones de servicio por parte de la Consejería de Educación. «Estas plazas, que deberían responder a necesidades específicas y a criterios claros y objetivos, se otorgan en muchos casos sin una justificación pública ni procedimiento reglado», afirma IU, «lo que genera un clima de incertidumbre, clientelismo y desconfianza entre el personal docente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  2. 2 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  3. 3 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  4. 4 La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín
  5. 5

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  6. 6 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  7. 7 Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón
  8. 8 Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga
  9. 9

    Dragados empezará las obras del nuevo cuartel de Villamediana en septiembre
  10. 10

    Las altas temperaturas han causado 18 muertes en La Rioja en lo que va de verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja IU cree «inaceptable» la tasa de temporalidad en el cuerpo docente riojano

IU cree «inaceptable» la tasa de temporalidad en el cuerpo docente riojano