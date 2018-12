«La irresponsabilidad de Cs, PSOE y Podemos nos condena a una prórroga presupuestaria»

El portavoz del PP en el Parlamento de la Rioja, Jesús Ángel Garrido, denunció ayer «la irresponsabilidad» de Ciudadanos (Cs), PSOE y Podemos por «condenarnos a una prórroga presupuestaria». Garrido lo lamentó de forma especial porque la propuesta del Gobierno para las Cuentas del 2019 son «las mejores de la legislatura y las más participativas», y censuró sobre todo «la postura obstruccionista de Cs, que ha mantenido un bloqueo a la negociación desde junio, no ha dado la mínima posibilidad de alcanzar un acuerdo y, además, no ha presentado una alternativa». En este sentido, el portavoz popular instó a la formación naranja a explicar su postura que, «desde luego, no obedece a un interés por el bienestar de los riojanos y la prosperidad de la región», ya que «rechazan en La Rioja medidas de su programa electoral que sí ha negociado en Murcia y en Madrid».

Una persona, al menos que yo sepa, le ha ganado una cena a Alfonso Domínguez. El consejero le apostó que habría Presupuestos en el 2019. Mi conocido le tomó la palabra, pero lo hizo con conmiseración, resabiado de lo imposible que resulta por lo general que un anhelo se convierta en realidad. «Yo pondré el vino», le dijo. Menos mal.

Desconozco cuántas cenas o almuerzos se habrá jugado el consejero de Administración Pública y Hacienda a cuenta de las Cuentas del próximo año. Pero tan vehemente se ha mostrado en las dos últimas semanas de conseguir sacarlas adelante que no habrán sido pocos los envites. Tanta confianza cobijaba que en una entrevista publicada por este diario se resistió a contemplar el escenario del fracaso. «No es el momento ahora», recogió varias veces la grabadora. «Cuando llegue ese momento, si llega, explicaremos a los riojanos cuáles son las consecuencias de la actuación del resto de los grupos parlamentarios. Ahora no. Ahora -incidió- es el momento de explicarles en qué mejorarán sus vidas si se aprueban estos Presupuestos».

Jesús Ángel Garrido

Pero el naufragio se consumó ayer tras claudicar el Gobierno y retirar in extremis el proyecto legislativo para evitar un pleno parlamentario, el señalado para hoy con el debate de las enmiendas a la totalidad, que evidenciaría una derrota política desconocida en esta región desde hace más de un cuarto de siglo. Una estrategia que no termina de entenderse pues si tanto para el autor de las Cuentas como para el presidente Ceniceros estos eran los «mejores» Presupuestos y los que «necesitaba La Rioja para protegerse de las políticas del Gobierno central», lo lógico es que la batalla se hubiera dado hasta el último momento -lo prometieron- en lugar de replegarse 24 horas antes de la ofensiva definitiva.

A la oposición no se le ha pasado por alto un cambio de giro que califica de «cobarde». Y, claro, PSOE, Cs y Podemos salivan con el batacazo que se ha metido el Ejecutivo regional a cinco meses de las autonómicas y locales. ¡Ah, las elecciones! Esos periodos endemoniados en los que la sociedad pierde toda esperanza de que los partidos políticos conserven su sentido de servicio público.

José Ignacio Ceniceros ha fracasado en la recta final de la legislatura. Es cierto. Y nada transcendería si el fiasco se quedase entre las cuatro paredes del Palacete del Gobierno regional. El problema es que este revolcón tendrá consecuencias para los ciudadanos por todas las medidas, más o menos ambiciosas, que agonizan: para los padres de familia (educación gratuita de 0 a 3 años), para los empleados públicos (acuerdos económicos y sociales pactados) o para los autónomos (cotizaciones cero en su segundo año de actividad). Muchas iniciativas quedarán aparcadas pues difícilmente el Ejecutivo podrá articularlas al no tener capacidad de aprobar decretos ley ya que el Estatuto de Autonomía no le confiere esa prebenda.

A partir de hoy, según los tiempos de Domínguez, es el momento de que el consejero explique a los riojanos los efectos de la prórroga presupuestaria. Y de que pague las apuestas: aunque la pida, nadie le concederá la revancha.