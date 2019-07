Irene Montero sobre el veto a Andreu: «Es preceptivo que haya consultas para los inscritos decidan» Irene Montero, esta semana en el Congreso de los Diputados. / EFE La portavoz de Podemos en el Congreso defiende la necesidad de que las bases de Podemos de La Rioja se pronuncien sobre si la diputada Raquel Romero debe apoyar un gobierno del PSOE y confía en que «las posiciones se flexibilicen» para alcanzar «un gobierno de coalición» LUIS J. RUIZ Logroño Viernes, 19 julio 2019, 10:40

Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, ha pasado esta mañana por los micrófonos del programa Hoy por hoy de la Cadena Ser en donde ha sido cuestionada por el resultado de las votaciones de investidura en La Rioja y el no de la diputada morada, Raquel Romero, a apoyar un gobierno progresista. En su intervención Montero ha recordado que «es preceptivo que haya consultas» para que los inscritos de Podemos tomen las decisiones que consideren.

«A mí no me gusta, y lo digo con claridad, que no haya un gobierno progresista en La Rioja. Creo que, finalmente, las posiciones se van a flexibilizar y que en La Rioja también habrá un gobierno de coalición», ha explicado en dos ocasiones.

Cuestionada por los motivos por los que, como se ha hecho en Madrid, no se ha consultado a las bases de Podemos de La Rioja sobre si apoyar o no al proyecto de gobierno y la oferta presentada por Concha Andreu, Montero ha explicado que «los territorios tienen autonomía y La Rioja tiene autonomía para hacerlo». En todo caso, ha recordado que «es preceptivo que siempre haya consultas para que los inscritos decidan», ha completado.