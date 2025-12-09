Investigado tras intentar casarse con una mujer de 68 años que conoció en un parque Los agentes detectaron indicios de un posible matrimonio de conveniencia destinado a obtener derechos de residencia en territorio nacional

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:20 | Actualizado 09:30h.

Tres hombres de entre 32 y 63 años, naturales de Túnez, Marruecos y España han sido investigados como presuntos autores -en distintos grados de participación- de los delitos de falsedad documental y usurpación de identidad tras detectar la Guardia Civil que uno de ellos se había intentado casar con una mujer de 68 años a la que conoció en un parque.

Esta actuación ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la Guardia Civil y los ayuntamientos riojanos. Fue precisamente un consistorio del cinturón metropolitano de Logroño el que alertó a los agentes sobre presuntas irregularidades detectadas en la documentación presentada para un empadronamiento y la posterior celebración de un matrimonio civil.

Tras el análisis de la documentación y las gestiones practicadas, los agentes determinaron que el contrato de arrendamiento aportado carecía de validez, al comprobar que la vivienda figuraba ya alquilada legalmente a otros inquilinos. Asimismo, se constató que los datos personales de la propietaria del inmueble habían sido utilizados de forma ilícita con el fin de obtener fraudulentamente el empadronamiento.

Una vez localizada la persona que presentó la documentación en el consistorio -un hombre de 31 años, natural de Marruecos y en situación irregular en España-, los agentes detectaron indicios de un posible matrimonio de conveniencia destinado a obtener derechos de residencia en territorio nacional. Esta persona había tratado de empadronarse para poder contraer matrimonio civil con una mujer de 68 años, a la que había conocido meses atrás en un parque de Logroño. Con ella no había convivido y apenas lograba comunicarse, dado que no hablaba castellano ni la mujer árabe.

La investigación dio un paso más cuando los agentes localizaron al intermediario que había facilitado el empadronamiento fraudulento. Este individuo reveló la existencia de un tercero, señalado como la persona que confeccionó el contrato de alquiler falso, supuestamente a cambio de dinero.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta para determinar la posible implicación de otras personas en la realización de matrimonios de conveniencia.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas delictivas no solo atentan contra la legislación en materia de extranjería, sino que también vulneran derechos fundamentales y alteran gravemente el marco normativo vigente en cuestiones de residencia y empadronamiento.