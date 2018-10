Cs ve insuficiente la información remitida sobre la ejecución de los Presupuestos

logroño. El portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, Diego Ubis, juzgó ayer «insuficiente e inconcreta» la información remitida por el Gobierno regional sobre el grado de ejecución del Presupuesto del presente ejercicio. Carencias que observa también respecto al del 2017 y que reafirman su intención, avanzada en sede parlamentaria a principios de julio, de no apoyar las Cuentas del próximo año que pergeña el Ejecutivo. «No podemos sentarnos a negociar unos Presupuestos para el próximo año si los anteriores no se han concretado o no estamos de acuerdo con su ejecución», anticipó.