Ingenios de la UR para personas con dependencia

La Universidad de La Rioja ha sorprendido este martes con sus ingenios. Por un lado, los alumnos de ingenierías han mostrado sus dispositivos tecnológicos pensados para hacer más sencilla la vida cotidiana de aquellos que tienen que batallar con la discacidad (armarios giratorios, pastilleros electrónicos, manos articuladas etc.) y, por otro, un equipo de ingenieros de la UR han presentado un nuevo sistema de anclaje para las señales de tráfico. Actualmente, cuando una señal vertical se derriba por el impacto de un vehículo (lo más habitual) no se puede poner otra nueva sin afrontar labores costosas.

Todos estos trabajos, como ha destacado el rector, Julio Rubio, sin la puesta del campus por la investigación. En el caso de los estudiantes, los alumnos han presentado 23 productos en expositores distribuidos en el 'hall' de la Esuela Técnica Superior de Ingeniería Industrialla. Entre los dispositivos, fruto de un trabajo de la asignatura 'Tecnología de Fabricación', se ha podido ver un dispositivo para facilitar la puesta de un calcetín; un monedero para facilitar la manipulación de las monedas; una multiherramienta para cortar y comer alimentos, subir y bajar cremalleras, abrir latas con anillas, enhebrar agujas de coser.

También se ha presentado una prótesis de mano multiusos, para añadir funcionalidad al brazo sin mano. Se le puede acoplar bolis y cucharas para comer. «La nuestra cuesta diez euros y con ella se puede comer, ya que se pueden acoplar cubiertos, y también escribir; es como si fuera una prótesis para aquellos que no tienen dinero. La sujeción es como la de una correa y, gracias al diseño, se puede modificar para todo tipo de muñones», explican los autores del prototipo Adrián Blanco, María Lazcaro y Ramón López.

Alumnos con algunos de los prototipos. Sobre estas líneas, kit abre puertas para ayudar a personas con dificulta motora para abrir la puerta y pinzas, con dos extremos para enganchar, para colgar la ropa. / Miguel Herreros

Pero, sobre todo, lo que han proliferado son los kit abripuertas: «Nuestro dispositivo incluye una palanca, aplicable a las cerraduras clásicas con la que se acciona cuando no se puede dar la vuelta a la llave con la mano», explica Miguel Herce, de Electrónica. La propuesta de Carlos Sanz, de Mecánica, tiene un enfoque electrónico: «Para las personas con dificultad motora, hemos ideado de un dispositivo que incorpora un chip, que al acercarse a la cerradura, la puerta se abre sola... Es práctico, sobre todo, cuando se va en silla de ruedas».

Puerta, preparada para abrir con un chip incorporado a una pulsera, sin necesidad de girar la llave.

Uno de los ingenios más aplaudidos ha sido un armario giratorio para ayudar a personas en sillas de ruedas a organizar y acceder a su ropa, así como una pinza 'recoge cosas', para personas que no pueden agacharse o para colagr la ropa con una mano. «Tiene un doble enganche, con uno se engancha la ropa al sacarla de la lavadora y con el otro se tiende en el tendedero», ofrecía los detalles a los curiosos Mario Méndez, estudiantes de Ingeniería Electrónica.

Los alumnos ha estado acompañados por Juan Antonio Martínez Barber, vicerrector de Profesorado de la UR, quien ha destacado que el objetivo fundamental es que los alumnos combinen el aprendizaje activo y el compromiso social como vía de motivación del alumno. «Algunos trabajos, aunque sencillos, son realmente sorprendentes». Un entusiasmo compartido también por la coordinadora de la asignatura Tecnología de Fabricación, del Departamento de Ingeniería Mecánica, Alpha Pernía: «La mayoría son dispositivos originales, otros se han mejorado. Lo que se pretende es subir estos avances a Internet y quien quiera lo puede reproducir en 3D».

Anclajes de señales de tráfico

Por otro lado, un equipo de ingenieros de la Universidad de La Rioja desarrollará un nuevo sistema de anclaje para las señales verticales de las vías públicas por encargo de la Consejería de Fomento del Gobierno de La Rioja de forma que la sustitución de las señales se realice de forma más rápida, económica y segura.

El proyecto, que ha sido contratado a través de la Oficina para la Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) de la UR, ha sido presentado por el rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio; el consejero de Fomento, Carlos Cuevas; y el director de la investigación, el catedrático de Ingeniería Eléctrica de la UR Emilio Jiménez Macías.

El grupo DEMAS (Design Modeling and Simulation in Science and Engineering) será el responsable de llevar adelante el proyecto denominado oficialmente 'Sistema innovador de anclaje para señalización vertical en vía pública'.

01:35 Vídeo. TVR

Actualmente, cuando una señal vertical se derriba por el impacto de un vehículo –habitualmente- el coste de restituirla es mayor que el de colocar una nueva señal, puesto que el anclaje existente no permite poner de nuevo una señal sin antes tener que hacer labores costosas -en tiempo y dinero- de retirada de material para poder volver a poner una señal.

El grupo de investigación propone solventar el problema mediante una pieza que permite la restitución de la nueva señal sin las costosas labores de retirada de parte de la zapata de anclaje, mejorando el proceso de sustitución que se realiza actualmente. No obstante, esa pieza también entraña cierta dificultad de fabricación y montaje, y sería preferible un sistema de sustitución que fuera sencillo y económico.

En esa línea, el grupo va a investigar un nuevo sistema que permita restituir la señal a un coste reducido, con escasa complejidad técnica, y que además sea más seguro para los ocupantes de los vehículos que pudiesen impactar con la señal.