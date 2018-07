El carné por puntos pierde eficacia en La Rioja Las infracciones de tráfico dejaron sin carné a 158 riojanos en el 2017 y a otros 85 ya este año | Velocidad, con casi 15 denuncias diarias; móvil, con unas 54 al mes; y alcohol y droga, con más de 6 semanales, las principales causas ROBERTO G. LASTRA Logroño Lunes, 23 julio 2018, 21:38

Algo falla en las carreteras de La Rioja -y en el resto de la red viaria española- cuando ni las campañas informativas y de sensibilización ni los controles ni las multas son capaces de atemperar algunas de las conductas al volante más perseguidas por ser las responsables de que el drama y el luto tiñan cada año las estadísticas de Tráfico.

El sistema del carné por puntos, sometido a diversas actualizaciones en los doce años desde su entrada en vigor el 1 de julio del 2006, parece haber perdido parte de su efectividad pese a la cascada de sanciones que acumula su aplicación en cada ejercicio. Solo durante el pasado año, 128 conductores riojanos -120 hombres y 8 mujeres- recibieron la notificación de la pérdida de vigencia de su permiso de conducir al haber sufrido la retirada de todos sus puntos, una estadística que deja aún peores datos en los seis meses y medio que ha consumido ya este 2018, un periodo en el que ya son 85 los damnificados, el 95% de ellos varones, 81 frente a solo las cuatro conductoras que tendrán que volver a la autoescuela a los cursos de recuperación.

El exceso de velocidad, castigado con sanción monetaria y la pérdida de entre 2 y 6 puntos; el uso del móvil al volante -multa y 3 puntos-, la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas -pago económico y retirada de entre 4 y 6 puntos- y no llevar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención homologados para niños -multa y 3 puntos- se mantienen como las infracciones que más expedientes sancionadores acumulan.

En el 95% de los casos de pérdida del permiso, el conductor sancionado era hombre

De los cuatro fallecidos este año, dos fueron por exceso de velocidad y los otros dos por distracciones

«Por mucho que hagamos campañas de sensibilización e informativas, por mucho que publiquemos dónde están los radares, por mucho que pongamos paneles informativos y por muchos controles que se hagan, este tipo de conductas, lejos de disminuir, continúan creciendo. Las denuncias por exceso de velocidad no se reducen, en especial en las carreteras secundarias, cuando es la principal causa de siniestralidad; por desgracia todavía hay mucha gente que conduce bajo los efectos del alcohol y las drogas; y en el caso del teléfono móvil, claramente va a más cada día y ha desbancado ya en número de expedientes al cinturón de seguridad y a los de alcohol y drogas», admite la jefa de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga.

Las 9.642 sanciones por infracciones graves o muy graves impuestas el pasado año a 9.191 riojanos se tradujeron en la pérdida de un total de 29.708 puntos. Como principal causa se mantuvo el exceso de velocidad, con 5.474 expedientes (casi 15 diarios) a 5.393 infractores a los que se retiró 13.576 puntos; seguido del uso del móvil al volante, con 647 sanciones (54 al mes) a 639 conductores y 1.941 créditos restados; de la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, con 352 denuncias (más de seis semanales) a 346 interceptados a los que se privó de 1.714 puntos; y de no llevar el cinturón de seguridad o los dispositivos homologados infantiles, con 1.236 créditos eliminados tras la incoación de 412 expedientes sancionadores.

Siniestros mortales evitables

La tendencia se mantiene en este 2018 cuando acaba de superar su ecuador: 4.815 denuncias a 4.667 infractores que han visto evaporarse 14.291 puntos. La velocidad vuelve a encabezar el ranking coercitivo: 2.408 sanciones a 2.383 conductores y 5.692 créditos perdidos. Tampoco hay novedades en el orden estadístico del resto de capítulos, donde el uso del móvil al volante sigue como la segunda causa -298 expedientes incoados a 296 infractores y 894 puntos que se han ido al limbo-, justo por encima de la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas -126 denuncias a 124 interceptados a los que se ha privado de 638 créditos. Prescindir del cinturón de seguridad o de los dispositivos infantiles ha provocado ya 118 multas a 114 conductores que se han quedado sin 354 puntos.

Lo más preocupante es que estos cuatro tipos de infracciones, además de una imprudencia o irresponsabilidad, son la principal causa de la siniestralidad mortal en nuestras carreteras. Y para ejemplo el del ejercicio actual: en los cuatro fallecimientos en vías interurbanas (hay otro en casco urbano) que acumula La Rioja hasta julio, en dos de ellos el origen del accidente fue el exceso de velocidad con invasión del carril contrario y en los otros dos, una distracción.

«Es cierto que todo afecta, que tenemos un parque móvil cada vez más antiguo y algunos vehículos no tienen las suficientes medidas de seguridad o no están en las mejores condiciones y que algunas infraestructuras viarias podrían mejorarse, pero lo que es indudable es que el factor humano es la principal causa en el 85-90% de los accidentes», advierte Beatriz Zúñiga, que pese a que las cuatro víctimas mortales suponen nueve menos que a estas alturas el pasado año no se conforma: «No deja de ser un triste consuelo, porque detrás de una cifra está ese ser humano y todos sus familiares. Desde luego, mientras haya una sola persona que pierda la vida en la carretera hay que seguir trabajando y haciendo todo lo que sea posible para reducir los accidentes porque, de hecho, la mayoría de esos siniestros son evitables».