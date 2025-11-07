La Rioja tiene un ecosistema sano y una baja actividad emprendedora, según el informe GEM El análisis se llevó a cabo entre mayo y septiembre de 2024 con más de mil encuestas y la opinión de 36 expertos

La Rioja Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:49

La Rioja muestra una paradoja entre contar con un ecosistema sano y una actividad emprendedora relativamente baja, en cuanto a creación de nuevas empresas, según el informe GEM Rioja 2024-2025, que analiza la situación del emprendimiento en la comunidad riojana.

El coordinador técnico del informe, Juan Manuel Ortega, ha presentado este viernes las conclusiones de este trabajo, en un acto organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Asociación Observatorio del Emprendimiento de La Rioja.

En declaraciones a los periodistas, Ortega ha precisado que esta comunidad tiene «unas tasas de emprendimiento de las más bajas de España» y, sin embargo, «un ecosistema emprendedor que parece que tiene buena salud».

Este análisis se ha realizado entre mayo y septiembre de 2024 con más de mil encuestas y la opinión de 36 expertos.

En la presentación del informe también han participado la consejera de Economía de La Rioja, Belinda León; y el rector de la UNIR, José María Vázquez.