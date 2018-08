Un infierno en el paraíso En primer término, Álvaro y Lorena tras ser evacuados de la isla Gili en Lombok llegando al aeropuerto de Benoa . :: madena gi/efe El riojano Álvaro Bañares y su novia Lorena, supervivientes del terremoto de Lombok, ponen rumbo a España SERGIO MORENO DENPASAR (BALI). Miércoles, 15 agosto 2018, 23:27

El pie de foto decía lo siguiente: 'Turistas evacuados de la isla Gili en Lombok, llegan al aeropuerto de Benoa, en Bali (Indonesia), tras el terremoto'. Ese pie de foto lo firmaba la Agencia EFE. Y en la foto -publicada por Diario LA RIOJA el miércoles- dos jóvenes con mochilas al hombro cruzaban un pequeño puente amarillo con el gesto serio, en silencio. Ellos son Lorena Ayarza (Barcelona, 34 años) y Álvaro Bañares (Logroño, 39). Después de vomitar -como le sucedió a más de la mitad del pasaje-, Lorena pudo dormirse de puro cansancio sobre el 'fast boat', abarrotado de personas que buscaban lo mismo; por fin les sacaba de una de las islas más afectadas por el seísmo que sacudió Lombok el pasado domingo.

Álvaro, que ayudó a elevar el ancla para salir de esa maldita playa de Gili Meno, pensó que «en el estrecho de Lombok del Mar de Bali nos íbamos a quedar». De ahí que sus cuerpos reflejaran en esa foto publicada el miércoles en este mismo diario pesadumbre, cansancio, pero al mismo tiempo alivio. Sus últimas 48 horas antes de esa fotografía de la Agencia EFE en el puerto de Sanur, Bali, (no en el aeropuerto de Benoa) fueron un infierno, en el paraíso, pero un infierno. Para poner fin a su viaje por el sudeste asiático tuvieron que sortear un terremoto de 7 grados y de más de diez segundos de duración, la incertidumbre de un elevado riesgo de tsunami en una isla cuyo punto más alto no supera los 4 metros por encima del nivel del mar, cuatro réplicas importantes en las siguientes 24 horas y, finalmente, olas por encima de los cinco metros para por fin llegar a Bali e iniciar el viaje de regreso a casa.

Hoy, 10 de agosto, a las 14.15 horas está previsto que su vuelo aterrice en el aeropuerto del Prat donde les esperarán sus familiares, «también mis padres que viajarán a Barcelona desde Logroño», explica desde Yakarta Álvaro, que como su novia Lorena, solo tiene ganas de una cosa: «De abrazarnos con los nuestros porque hemos pasado realmente dos días horribles».

A resguardo de su hotel en Yakarta, esta pareja explica cómo se siente un terremoto. «Eran las 19.30 horas. Estábamos a punto de salir a cenar» Se relajaban en su hotel 'Seri Resort'. «Menciónalo, por favor, fueron nuestros ángeles de la guardia», confiesa Lorena. «Les estaremos eternamente agradecidos. Fueron los únicos locales de toda la isla que no abandonaron a los turistas. El resto se fue», apunta Álvaro Bañares. Pero no les culpa: «Sus casas en Lombok estaban destrozadas y miraron por sus respectivas familias». Relajados en su pequeño paraíso de playas de fina arena blanca y aguas cristalinas a 28 grados, «un estruendo» quebró la tranquilidad. «Y sin darnos cuenta nos vimos los dos tirados en el suelo y empapados de agua». El terremoto del pasado domingo -el segundo en una semana, ayer se produjo el tercero- en el norte de Lombok golpeó con fuerza a estas tres pequeñas islas del noroeste de esta isla musulmana, repletas las tres de turistas de todo el mundo.

El estruendo vino acompañado de un apagón total, y sus cuerpos estaban mojados porque el depósito que suministra agua a los hoteles de esta pequeña isla acabó destruido contra el suelo. Cascotes, nervios, oscuridad, indefensión... la primera reacción fue ir hacia la playa, «pero inmediatamente Edy y su familia, -dueños del Resort- nos juntaron a todos en un pequeño campo de fútbol en medio de la isla. Ahí pasamos la primera noche, con dos fuertes réplicas y el temor a un posible tsunami». Cuando se produce un terremoto, todo deja de funcionar. Sin luz, sin agua, sin posibilidad de comunicarse a través de sus respectivas tarifas de datos, sin wifi... «te puedes imaginar. El último mensaje de mi hermana era que le dábamos envidia porque estábamos en el paraíso. Menudo paraíso pocas horas después», recuerda Álvaro. En diez segundos su paraíso se convirtió en un callejón para el que no tenían una salida clara.

El 'no' papel de la embajada,

Los turistas fueron llegando al campo del fútbol, con hamacas, con mantas y provisiones que Edy y su familia fueron entregando a todos, clientes y ajenos. «No hay autoridades indonesias en estas islas tan pequeñas, y solo la iniciativa de Edy nos permitió finalmente encontrar una salida». Lorena y Álvaro tan solo se muestran furiosos con el papel que «no» cumplió «la Embajada Española en Yakarta». Su primera respuesta fue que «debíamos saber a dónde viajamos y que esto no era Alemania». Estas palabras en medio de una catástrofe natural y sin salida clara hacia Bali «no ayudan en nada».

Edy fue quien lideró la organización de botes con dirección Lombok en una primera instancia, algo que «descartamos inmediatamente, pues veíamos el humo desde la playa. Y no queríamos ir a Lombok». Sentían que Bali era su refugio. Edy cumplió y a las 48 horas tomaron el 'fast boat' que les llevó hasta Sanur, en una travesía que nadie a día de hoy estaría dispuesto a repetir, «pues el riesgo es más que evidente». Son ya varias las semanas en las que ni un solo barco transita del noroeste de Lombok hacia el sur de Bali.

El final de su historia no acaba con la fotografía de EFE firmada por Madena Gi en el puerto balinés y publicada por Diario LA RIOJA. «Ahí me vine abajo. Pregunté si se había notado el terremoto en Bali». Y la respuesta que recibió la pareja les puso en máxima alerta. «Nos dijeron que sí, que se había caído el techo del hospital... Vimos nuestro hostal de última hora y no estuvimos ni media hora en su interior. Nos fuimos al aeropuerto y volamos de urgencia a Yakarta», donde ayer a las 00.40 horas esperamos tomaran su vuelo con escala en Doha y final en su paraíso, el familiar.