Indignación entre los vecinos del Camero Nuevo tras casi 48 horas sin telefonía
Lunes, 17 septiembre 2018

La avería que desde la noche del viernes mantenía a nueve pueblos del Alto Iregua sin telefonía fija -en algunos de ellos, además sin Internet y telefonía móvil- fue solventada ayer hacia las 13 horas cuando finalmente se restableció el servicio con normalidad. La indignación hasta entonces era manifiesta entre los vecinos de la zona. «No sólo no ha vuelto -decían por la mañana-, sino que llamamos a Telefónica y nos atiende un contestador que pide disculpas por los problemas técnicos, y que dice que cuando se solucione ya contactará con nosotros», criticaba ayer una vecina de Ortigosa de Cameros.

«Esta situación es tercermundista», añadía otro habitante de la misma localidad. La falta de servicio ha provocado diversas incomodidades y dificulta el trabajo diario en la zona. «Desde el pasado viernes no puedo enviar correos electrónicos ni WhatsApps, tampoco recibirlos. No consigo entrar en Internet y, siendo una oficina de turismo, no me pueden llamar por teléfono», exponía el responsable de la Oficina de Turismo de Cameros en Pradillo, Jesús Toledo. «Nunca ha ocurrido que hayamos permanecido tantos días sin teléfono», comenta Anaís Martínez desde la Panadería El Horno de Pradillo, quien también censura que «no nos dan explicaciones».

En Villoslada el móvil e Internet sí que funcionaban, por lo que el problema resulta menor. No obstante, su alcalde, Julio Elías, señaló que la avería supuso un trastorno «sobre todo para la gente mayor», muchos en esta zona de la sierra, ya que «ellos usan más el fijo que el móvil». Ante la falta de explicaciones y en vista de que encadenaban ya tres días sin fijo, la panadera de Pradillo lamentaba que: «esto es el mundo rural».

Por su parte, Telefónica confirmó ayer a Diario LA RIOJA que restableció el servicio hacia las 13 horas, después de haber solventado las dos averías, una en la central de Albelda de Iregua y otra en Torrecilla en Cameros, que provocaron la caída de la red.

La incidencia afectó a cientos de vecinos de nueve municipios del Camero Nuevo y no sólo a los usuarios de Movistar, también a los de otras compañías de telefonía que operan bajo la cobertura y a través de la red de Telefónica.