«Hay incertidumbre, ya no es un problema económico»

Preocupado por la situación del sector, el presidente de Ariauto (Asociación Riojana de Automoción), Ricardo Operé, advierte de que «la gravedad del problema es que ahora ya no se debe a la situación económica, como ocurrió con la crisis, sino fundamentalmente a la incertidumbre provocada por la falta de un Gobierno en España, porque está en funciones, un Ejecutivo que no pude dictar normas ni tiene un criterio claro de lo que puede ocurrir con el sector del automóvil». En este sentido, se muestra convencido de que «hay una bolsa de compradores que no están adquiriendo el vehículo para el que sí están en condiciones económicas de asumir porque, sencillamente, no saben qué hacer, porque le han dicho que el diésel no y que la gasolina, tampoco; pero para el eléctrico no hay todavía una infraestructura adecuada -no hay un red pública suficiente y el 60% de los hogares no tiene aparcamiento privado, con lo que ¿dónde recargas tu coche?-, falta autonomía, es muy caro todavía...».

Con once meses consecutivos de descensos en las matriculaciones, el presidente de Ariauto tiene claro una de las causas del problema: «Desde que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, habló hace ya un año de que el diésel tenía los días contados se ha venido produciendo una inestabilidad absoluta entre los compradores de vehículos y ha provocado bajadas mes a mes en las matriculaciones que están en los dos dígitos. Es un problema serio porque el sector automovilístico supone un 10% del PIB nacional y miles de empleos directos e indirectos».

Y en el caso de La Rioja, suma un problema añadido: «Somos una de las comunidades donde más caen las ventas, porque el País Vasco generó un plan para potenciar el cambio de vehículo y aquellos compradores de los alrededores de La Rioja que venían aquí a comprar su vehículo han dejado de hacerlo».

En opinión de Operé, que alerta de que la situación actual «acarrea otro problema gravísimo: el del envejeciendo del parque automovilístico, lo que está generando un aumento del CO2, de la polución, pero, además, mayor inseguridad viaria». Las soluciones pasan por «un Gobierno estable en España, también aquí en La Rioja, que tenga por fin las ideas claras y ponga dinero para que haya un cambio sosegado. Hay incertidumbre política e incertidumbre en la normativa y lo que necesita el ciudadano es confianza».