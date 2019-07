El incendio del camión de una orquesta obliga a cortar la AP-68 en Calahorra El camión de la orquesta Nueva Alaska, en la autopista, a la altura de Calahorra. :: i.á. El reventón de una rueda originó el fuego que afectó al eje trasero del vehículo, perteneciente a la orquesta Nueva Alaska, que actuó el sábado en fiestas de Lardero I. ÁLVAREZ CALAHORRA. Lunes, 8 julio 2019, 22:51

La AP-68, a la altura de Calahorra, estuvo cortada ayer al tráfico, en dirección a Zaragoza, durante unas horas por la mañana debido al incendio de un camión orquesta, en el término municipal de Calahorra. Un camión de la orquesta Nueva Alaska, que el sábado por la noche había actuado en las fiestas de Lardero, sufrió un incendio mientras circulaba por la AP-68, entre Calahorra y Aldeanueva de Ebro, cerca de la laguna del Recuenco.

Sobre las diez y media de la mañana varios particulares avisaron a SOS Rioja 112 del siniestro, alertando de que una persona se encontraba en el suelo junto a un camión humeando en el punto kilométrico 180, en sentido Zaragoza. Desde el centro de coordinación de SOS Rioja se movilizaron hasta el lugar del accidente los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, bomberos del CEIS Rioja, Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de la autopista. Pasados unos minutos, otro particular alertó nuevamente a SOS Rioja de que el camión estaba ardiendo. Al parecer, el fuego se inició como consecuencia de un reventón de rueda. Según la información facilitada ayer por SOS Rioja, una de las ruedas del camión le explotó al conductor al bajarse del vehículo y a continuación comenzó a arder. El fuego afectó al eje trasero del camión, así como parcialmente a la caja. No obstante, el contenido del vehículo no se vio afectado. Durante la intervención de los bomberos, estuvieron cortados al tráfico los dos carriles de la autopista en sentido Zaragoza. Por otro lado, el conductor del camión, un vecino de Zaragoza de 58 años, fue trasladado al Fundación Hospital de Calahorra.

El siniestro provocó retenciones de hasta un kilómetro de largo, hasta que el mismo fue controlado y el camión pudo ser aparcado en un lateral de la autopista.