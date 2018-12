«Menos impuestos favorecen el empleo» El titular de Hacienda defendió la fórmula de la reducción impositiva para estimular el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajoAlfonso Domínguez Consejero de Administración Pública y HaciendaLa directora ejecutiva de GEM España consideró que se debe educar desde la infancia en iniciar proyectos propios y que resulten sólidos P. HIDALGO P. H. LOGROÑO. LOGROÑO. Jueves, 20 diciembre 2018, 00:37

El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, defendió ayer en la apertura del Foro Fiscal de La Rioja, que «una política fiscal basada en la bajada de impuestos a los ciudadanos favorece el crecimiento económico y la creación de empleo». «Las comunidades autónomas tenemos que ser conscientes de que la política fiscal será una de las principales armas para luchar contra las incertidumbres económicas», afirmó.

Respecto de la adaptación de los sistemas fiscales a la nueva economía, sostuvo que «a lo mejor es necesario pensar en cambiar nuestra estructura fiscal y pensar en impuestos que no gravan la tenencia de renta, sino la puesta de esa renta al servicio del conocimiento y la tecnología».

«Quizás impuestos como el del patrimonio o el de sucesiones ya no son tan necesarios», opinó Domínguez, quien apostó por «un sistema tributario transparente, ágil y sencillo para facilitar el conocimiento de los ciudadanos y el cumplimiento de sus obligaciones».

Los expertos reclamaron un marco que contemple objetivos a largo plazo y no actuaciones cortoplacistas

«Hace falta fomentar un emprendimiento de calidad y con futuro y, en eso, la política fiscal resulta fundamental», subrayó la directora ejecutiva de GEM España, Ana Fernández-Laviada, en el diálogo que mantuvo con la periodista de Diario LA RIOJA María José González.

La también profesora del área de Economía y Financiera de la Universidad de Cantabria encabeza en nuestro país la Asociación Red GEM, un observatorio del fenómeno emprendedor a nivel internacional en el que participan más de un centenar de economías. Esta entidad analiza y estudia el emprendimiento tanto a nivel mundial, como en cada una de las naciones y en sus regiones.

A partir de estos estudios, Fernández-Laviada expuso que, a la hora de emprender, convergen varios factores. «Influyen las políticas gubernamentales, especialmente la fiscalidad; y la financiación, por cuanto su carencia resulta el principal obstáculo; pero también el entorno social, la educación y la cultura», desgranó.

Así, apuntó que La Rioja cuenta con un «entorno muy favorable» y un ecosistema empresarial «que se ha construido poco a poco y que seguiría reforzando». Pero, en líneas generales, reclamó un mayor esfuerzo en nuestro país por educar en un emprendimiento responsable. «Hay que introducirlo en todos los niveles educativos y no en la Universidad, que ya es demasiado tarde», insistió.

A su vez, demandó un mayor reconocimiento social para aquellos que apuestan por iniciar su propio proyecto laboral. «En España parece que ser autónomo es ser el último de la escala social», señaló.

No obstante, matizó que no todo el mundo sirve para emprender. «La formación y la educación en emprendimiento sirven también para darse cuenta de que uno no vale para esto», indicó.

«No hay que empujar por empujar para reducir las tasas de paro. No todo el mundo vale y la educación debe servir tanto para fomentar como para desincentivar», consideró.

Asimismo, criticó que las ayudas al emprendimiento se focalicen fundamentalmente en el segmento de los jóvenes de hasta 35 años. Fernández-Laviada abogó por ampliarlas a más cohortes de edad, como por ejemplo a la población sénior.