«Lo importante es que la mujer que llega aquí trae ya en mente romper con lo que ha sufrido» Nuria Lázaro, coordinadora de la Red Vecinal. :: Sonia Tercero Nuria Lázaro Coordinadora de la Red Vecinal contra la Violencia Doméstica Nuria Lázaro se muestra optimista en el futuro, pero admite que «queda mucho por hacer sobre todo en la sensibilización de los niños y jóvenes» ROBERTO G. LASTRA Logroño Jueves, 22 noviembre 2018, 21:39

Performance con alumnos, entrega de premios de dibujos por los buenos tratos, actos de sensibilización, reparto de gerberas... La Red Vecinal contra la Violencia Doméstica multiplica esta semana su presencia pública con motivo de la celebración, el domingo 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y continúa su trabajo, que no cesa cada día del año desde el 2002.

- ¿Cómo ha cambiado la situación en estos 16 años?

- Pues en que hay más recursos y más ayudas para atender a las personas que están en situación de maltrato. Además hay una mayor sensibilización social a la hora de ver esto como un problema y todos son un poco más conscientes de que el problema no solo lo sufre la mujer que lo está pasando, sino que es de todos y que todos podemos aportar nuestro granito para ayudar a solucionarlo.

- Sin embargo, la cifra de víctimas no baja, con 1.131 atendidas ya, 78 en este 2018 y 23 en la actualidad. Muchísimo todavía, ¿n0?

- Sí, siguen siendo cifras muy elevadas, efectivamente. De hecho, con que hubiese una sola víctima ya sería mucho.

LA RED VECINAL Qué es Es un programa del Gobierno de La Rioja que desarrolla la Federación de Asociaciones de Vecinos y Afammer. La red social de voluntariado nació en el año 2002. Sus cifras 100 voluntarios y 1.131 atendidas, 78 de ellas este año. Actualmente, 23. uCómo contactar. Teléfonos 941 24 49 02 y 636 759 083. Correo: redvecinal@knet.es. Sede: calle San Pablo, 2, bajo (Logroño).

- ¿Qué ofrecen a las víctimas?

- Nuestro objetivo principal es evitar el aislamiento social que padecen estas personas en situación de maltrato y eso lo logramos gracias a nuestros voluntarios, ahora mismo 100 en Logroño y en todas las cabeceras de comarca, que deciden dedicar su tiempo libre a acompañar y apoyar a estas mujeres. Los voluntarios son formados en conocimientos teóricos y prácticos para dar la mejor atención posible. Tenemos acompañamientos puntuales, para poner una denuncia, ir al médico, etc...; o continuados, para diversos ratos a lo largo del tiempo para que esa persona se desahogue, dé un paseo, hable... para lo que ella necesite. Son acompañamientos anónimos en los que no hay intercambio de teléfonos ni direcciones, todo se gestiona desde la Red Vecinal. También proporcionamos a las usuarias grupos de autoayuda y autonomía de vida, con reuniones semanales en las que se trabaja la autoestima, la resolución de conflictos y afrontar decisiones cotidianas, entre otros temas.

- ¿Cuál es el perfil?

- No existe el perfil de víctima lo mismo que no lo hay de maltratador. Las personas que sufren violencia pueden pertenecer a cualquier estrato social, cultural... Gente que ha denunciado y gente que no... Personas que vienen por sí mismas o derivadas... Hay de todo y con cada una estudiamos lo que necesita.

- Sí que se ha notado un rejuvenecimiento, ¿no?

- Sí, lo dicen todos los estudios y cada vez la situación de maltrato en las parejas empieza a edades más tempranas, sobre todo con el mal uso de las nuevas tecnologías, que el agresor lo utiliza para incrementar y para ejercer el maltrato psicológico.

- Para cuando llegan aquí entiendo que la situación es ya especialmente grave. ¿Es así?

- Pues sí, llegan en una situación complicada, pero también depende de si vienen derivadas de otro organismo o por iniciativa propia. De todas maneras, lo importante es que cuando llegan aquí traen ya en la mente una decisión de cambiar la vida que tienen y de romper con lo que han sufrido hasta entonces. Ese es el paso más difícil y, a la vez, el más importante. Cuando tienen dudas es cuando suelen recaer.

- ¿Qué más se puede hacer?

- En la Red Vecinal tenemos otro bloque de trabajo que es el de la sensibilización y proporcionamos charlas y talleres gratuitos a cualquier asociación, centro escolar o ayuntamiento.

- Aunque entiendo que falta mucho por hacer, ¿es optimista?

- Sí, sin duda, yo siempre soy optimista. Los chavales se implican y ven que la violencia de género existe, que no es algo que sale en las noticias de la tele y de los periódicos, sino que es real. Pero, a la vez, todavía muchos solo consideran violencia los golpes y los insultos, eso nos indica que queda todavía por hacer en la concienciación y sensibilización de los niños y jóvenes.