Iluminación por la diabetes

La Rioja Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:07 Comenta Compartir

El Servicio Riojano de Salud anunció ayer, coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, la ampliación del programa de monitorización de diabetes en centros sociosanitarios con el objetivo de mejorar la seguridad y el control glucémico en residentes con diabetes tipo 2 tratados con insulina basal. Si el pasado año se implementó un proyecto piloto en la residencia de personas mayores de Lardero, ya se ha extendido este modelo en la residencia Los Manitos, en Calahorra, y está en fase de pruebas en las residencias Santa Justa y San Agustín. A cuenta del Día de la Diabetes, se celebró un acto institucional con encendido de luces en El Revellín.