«La idea es acercarnos lo máximo posible al riesgo cero e ir cerrando puertas» Diego Azcona. / G.R. Diego Azcona / Director general de Juventud y Deporte y del IRJ Consciente de que aún queda camino por recorrer, Azcona considera que a día de hoy «se ha puesto una barrera importante» CARMEN NEVOT Logroño Martes, 16 octubre 2018, 20:56

No es un requisito obligatorio sólo para los docentes, aunque sí es el colectivo más numeroso y el que de forma muy esporádica pasa a formar parte del foco mediático con casos como el del colegio Gaztelueta, que -a falta de sentencia- sentó en el banquillo de los acusados a un profesor del centro por presuntamente abusar de un alumno cuando tenía 12 años. En el punto de mira, la ley orgánica de protección del menor también puso a los monitores de tiempo libre, a los trabajadores de clubes deportivos... a todos ellos la administración solicita el certificado de antecedentes penales por delitos sexuales.

- ¿A qué personas se pide el certificado desde la Dirección General de Juventud y Deportes?

-Nos guiamos por el cumplimiento de la ley y siguiendo estas recomendaciones se pide siempre a todo aquel que tiene contratos con deporte y juventud. Se exige que presenten el certificado a los que sabemos que van a trabajar con menores en algún campamento o a la empresa de servicio de una instalación deportiva por la que van a pasar menores, y a todo aquel que pide una solicitud de subvención. Si es en becas se pide a cada uno de manera individual que aporte el certificado. En definitiva, cualquier club ya sea por ligas, por nacional o internacional, por tiempo libre e incluso las federaciones deportivas tienen que presentar certificado si piden subvenciones. Si trabaja exclusivamente con amateurs no tiene que presentar un certificado de que no ha cometido delitos sexuales, aunque también se lo pedimos si es objeto de subvención.

- ¿Y si no piden esa ayuda?

- El único fleco en el aire es el de los juegos deportivos. Pero se va a solicitar ya, se va a introducir este año. A toda aquella entidad que no haya pedido el certificado se le va a requerir en los juegos deportivos. Una vez que se aporta el certificado negativo, su contenido está vigente mientras no haya indicios.

- ¿Es suficiente garantía?

- Ojalá pudiera decir que sí, pero el riesgo cero no existe. No hemos tenido casos y ahora mismo no tenemos constancia de que esto ocurra, pero es cuestión de concienciar. El riesgo cero no existe, pero cualquier cosa que vayamos aportando es bueno, porque aquel que se lo vaya a pensar se lo queremos poner tremendamente complicado. Esa es la idea, acercarnos lo máximo posible al riesgo cero y que nadie ni lo piense. Pero ahora mismo no hemos visto nada alarmante, pero iremos dando pasos para que nos acerquemos lo máximo posible al riesgo cero.

- En cualquier caso tiene que dar más seguridad, ¿no?

- Sí, sí, está claro que se ha puesto una barrera importante, pero queremos poner aún más, ir cerrando poco a poco todas las puertas.