Nevada en Santo Domingo el invierno pasado. L. R.

La Ibérica riojana en aviso amarillo por nevadas este viernes, que pueden alcanzar los cinco centímetros

Desde la Aemet se indica que el aviso podrá continuar el día siguiente

La Rioja

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:04

La Ibérica riojana entra en situación de aviso amarillo el viernes por nevadas este viernes que pueden alcanzar los cinco centímetros de espesor, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el riesgo en la zona se extenderá entre las 00.00 horas del jueves y las 12.00 horas del viernes. La acumulación puede ser de cinco centímetros a partir de los 1.000 metros. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

Desde la Aemet se indica que el aviso podrá continuar el día siguiente.

Frío intenso

En La Rioja, la caída de las temperaturas ya se ha notado desde el martes por la tarde, pero el verdadero desplome de los termómetros aún está por llegar.

Las previsiones indican que este viernes y sábado serán las jornadas más frías, con heladas débiles en localidades como Nájera y Santo Domingo y máximas, en toda la región, que no superarán los 7 grados.

