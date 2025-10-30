La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja El colectivo, formado por más de 300 profesionales en la comunidad, acusa a la Administración de «superar todos los límites obviando una y otra vez todas nuestras reclamaciones»

Roberto G. Lastra Logroño Jueves, 30 de octubre 2025, 17:20

La primera jornada de las cuatro convocadas por los técnicos superiores sanitarios de España ha provocado este jueves el aplazamiento de cientos de pruebas y análisis en la comunidad, aunque ni las fuentes del colectivo, formado por más de 300 personas en La Rioja, ni del Seris han querido cuantificar el impacto de la protesta.

Mientras desde el Seris se limitaban a señalar que el seguimiento del paro fue del 47,5% en el Hospital San Pedro –160 efectivos por la mañana y 76 en huelga–; y del 29,4% en el Hospital de Calahorra, con 17 de los 22 profesionales en el turno de mañana, desde el colectivo convocante se aseguraba que en Rayos del San Pedro y del Carpa y en el Laboratorio Central del hospital el seguimiento ha sido del 100%. «En el Laboratorio Central y en Rayos se están procesando las muestras urgentes, oncológicas y las que tienen riesgo vital, sólo está trabajando el Laboratorio de Urgencias», detallaban las mismas fuentes, que cifraban en unas 4.000 muestras sin procesar en el Laboratorio Central y en Microbiología.

«En Anatomía, de todo lo que ha llegado, un centenar de muestras, se habrán echo menos de 10; y en la Unidad de Mama se ha hecho solo lo urgente y los demás pacientes se han ido a sus casas», se añadía, para asegurar que «nos consta que bastantes personas han puesto quejas en Atención al Paciente en el hospital por no poder hacerse las pruebas radiológicas».

En Calahorra los convocantes de la protesta aseguraban que «se han descitado agencias de Resonancia, de Ecografía y en Rayos también se ha descitado una parte de la agenda y el resto se ha reconvertido en urgente, lo que es ilegal en una huelga», censuraban desde el colectivo, que remataba su resumen al asegurar que en el centro de salud de Santo Domingo «hoy no hacen radiografías y los están derivando a Nájera».

Tres días más de protesta

La segunda jornada de huelga se desarrollará este viernes y las dos restantes, el lunes y martes próximos, el 3 y 4 de noviembre, tres jornadas para las que el Gobierno de La Rioja, igual que en la de hoy, ha fijado unos servicios mínimos, equivalentes a las plantillas de un domingo, para los técnicos superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, en Laboratorio Clínico y Biomédico,en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, en Radioterapia y Dosimetría, en Higiene Bucodental, en Documentación y Administración Sanitarias, en Dietética, en Audiología Protésica, en Ortoprótesis y Productos de Apoyo, en Prótesis Dentales y en Salud Ambiental.

El colectivo, que se encarga de entre otras procesos del procesamiento de los análisis de orina o sangre, de las pruebas de Anatomía Patológica (biopsias, citologías y otras) y de las pruebas diagnósticas de imagen, exige, entre otras demandas, la creación de un grado universitario y el reconocimiento de la categoría laboral B, acordada en 2007, pero no hecha efectiva, lo que les supone un perjuicio económico anual de unos 2.000 euros.

En una nota de prensa hecha pública la víspera del inicio de las protestas, los convocante aseguraron que «lamentamos desde este momento los posibles trastornos que podamos provocar a los pacientes y la ciudadanía en estas cuatro jornadas de huelga convocadas en defensa de nuestros derechos profesionales y laborales, y en defensa de la calidad de la atención que reciben. La Administración ha superado todos los límites durante estos últimos 40 años, obviando una y otra vez todas las reclamaciones del colectivo de técnicos superiores sanitarios impidiendo el desarrollo profesional de nuestro colectivo y una mejor atención a la ciudadanía«.