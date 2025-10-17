La plantilla de Crown hará hoy huelga tras fracasar la negociación de empresa y comité

El intento de última hora por evitar la huelga en la planta de Crown Packaging Manufacturing resultó ayer inútil y los trabajadores tienen previsto ... secundar este viernes los paros parciales, de cuatro horas por turno, convocados por el comité de esta fábrica del polígono El Sequero. El motivo de la movilización es «exigir para la plantilla de Agoncillo las mismas condiciones que tienen en Dos Hermanas (Sevilla)», resume el presidente del comité, Rodrigo San Juan, de CC OO.

Y las peticiones de los representantes sindicales de más días de permiso y mejores salarios «no están siendo atendidas» por la empresa. Con todo, ayer hubo una reunión entre las dos partes en Inspección de Trabajo para tratar de reconducir el conflicto «pero no ha sido posible. La dirección ha dicho que nos podía ofrecer alguna mejora, pero para ello teníamos que desconvocar la huelga», explicaba San Juan a este diario.

La respuesta del comité fue clara: «Sin conocer esas posibles mejoras en detalle, la huelga se mantiene». Con lo que esta mañana entre las 10.00 y las 14.00 horas los trabajadores de ese primer turno de producción en Crown tienen previsto dejar la actividad –en el caso de oficina, el paro está previsto de 10.30 a 14.30 horas–, les seguirán sus compañeros de tarde con otras cuatro horas y por último los de noche. «De momento será una huelga parcial, este viernes el primer día y luego el lunes 20 también con paros de cuatro horas. Iremos viendo cómo evoluciona todo», detalla el presidente del comité de esta factoría que fabrica envases metálicos de bebidas como refrescos o cervezas.

Los trabajadores reclaman más días de permiso y mejores salarios, unas condiciones «similares» a las de la planta de Sevilla

En la planta de Sevilla –el grupo tiene otra más en Sagunto (Valencia)– «la empresa les da a sus empleados cinco días de libre disposición y cuatro de ellos son pagados», recuerda San Juan. Y en El Sequero ofrecen cuatro «solo a los trabajadores que entraron a la planta a partir de 2018». Y en materia de salarios, «pedimos una equiparación porque ahora allí son muy superiores», incluso el doble en algunos casos.

El comité espera una movilización «masiva» en una plantilla con unos 250 trabajadores. «El grupo dice que somos una planta referente en cuanto a productividad. También queremos las mismas condiciones. Nos tenemos que ganar ese respeto», concluye San Juan llamando a la huelga.