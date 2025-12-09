La huelga nacional de médicos compromete desde hoy la atención sanitaria en La Rioja

La negociación con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco de las profesiones sanitarias tiene a los médicos en estado de máxima indignación. Su ... sindicato ha convocado una huelga durante cuatro días –desde este martes y hasta el viernes– que amenaza con comprometer la asistencia sanitaria en unas jornadas especialmente complicadas, después de un puente y en pleno repunte de la gripe y otros virus respiratorios.

Aunque el conflicto es con la administración central, son las comunidades autónomas las que deben gestionarlo. La primera batalla ha sido a propósito de los servicios mínimos, denunciados por los convocantes por considerarlos abusivos. «Los servicios mínimos deberían ser en efecto mínimos: el dispositivo que se organiza para un domingo. Los domingos, por ejemplo, no hay pediatras en los centros de salud y solo están los que atienden urgencias pediátricas. Ahora sin embargo han puesto un pediatra en cada centro de salud», lamenta Luis Rubio, portavoz del Sindicato Médico de La Rioja. La Consejería de Hacienda, de la que depende la dirección general de Función Pública, publicó la resolución en el BOR del pasado viernes. El gerente del Seris (Servicio Riojano de Salud), Luis Ángel González, defendía la medida por la necesidad de «garantizar la prestación de un servicio esencial». Los tribunales rechazaron este lunes las medidas cautelares que reclamaban los convocantes, así que la regulación de los servicios mínimos sigue tal cual se publicó en el BOR del 5 de diciembre.

Por el momento no se han suspendido citas programadas en ningún servicio. «Debemos mantener la programación como en una jornada habitual, así que en principio no hay alteraciones ni en consultas ni en pruebas diagnósticas –señala González–. En quirófano tampoco: las operaciones urgentes se mantendrán al 100% y las programadas también, aunque dependerá en última instancia del seguimiento que obtenga la huelga. Como no podemos prever su impacto, la programación debe continuar siendo la prevista».

Un Estatuto propio

El proyecto de Estatuto presentado por el Ministerio que dirige Mónica García ha levantado ampollas en la profesión, entre otras cosas por su regulación de la jornada laboral: «Se recoge específicamente la obligación de los profesionales médicos de trabajar 45 horas semanales, frente a los 35 del resto de los trabajadores de la sanidad pública. Esas horas que exceden el horario ordinario no se consideran horas extraordinarias, lo que supondría una remuneración acorde. Por el contrario, su precio, históricamente por debajo del de las horas ordinarias, se deja al arbitrio de cada comunidad autónoma», lamenta el Sindicato Médico de La Rioja.

Además, se reclama una revisión de las guardias. «La administración vende como un avance inusitado la desaparición de las guardias de 24 horas, que pasan a ser solo de 17. Pero eso tampoco es cierto ya que todo queda supeditado a necesidades del servicio». En otro punto, el Sindicato Médico pide una «adecuada consideración de la cualificación profesional», ya que ningún otro grado universitario exige sumar 360 créditos.

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja también respalda la movilización por entender que el proyecto de Estatuto que ha presentado el Ministerio «no responde a las necesidades, a la realidad de la profesión médica ni a la responsabilidad que asumimos diariamente».

Ambas instituciones abogan por negociar un estatuto propio. «Si en el ámbito común no se nos escucha, deberá ser en otro específico», resuelve el Sindicato Médico.