La huelga de médicos comienza en La Rioja con escasa repercusión en los centros de Salud y más incidencia en el San Pedro Los centros de salud de Cascajos y Espartero están funcionando con normalidad

La huelga de médicos planteada para este semana en La Rioja ha comenzado con una repercusión desigual. En el centro de salud de Cascajos se respiraba normalidad a primera hora de esta mañana. «Tenía cita con el médico y me ha atendido sin problemas. En este centro de salud no ha habido incidencias», ha explicado un paciente nada más salir de consulta.

Normalidad también en el centro de salud Espartero donde los pacientes salen después de haber acudido a su cita y ser atendidos por sus médicos. «No he tenido ningún problema y hasta me han cogido a la hora», ha explicado una usuaria.

En el centro de la Villanueva los pacientes que tenían cita con su médico o con su pediatra, consultados por este medio, salían después de haber sido atendidos. «No hemos tenido ningún problema. Encima nos han atendido con dedicación y tiempo. Todo muy bien», explicaba una paciente. «Mi pediatra estaba y parece que todo era normal », ha respondido una usuaria al conocer que esta era la primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas para el colectivo médico.

«No sabía que había huelga. Me han atendido a la hora y sin ningún problema», ha indicado un paciente a la salida del centro de salud Espartero. «Mi médico estaba y he tenido mi cita, pero además he visto que todos los demás despachos de la planta también tenían médico », ha asegurado otro vecino del centro de Logroño a la salida del ambulatorio.

Sin embargo, en el Hospital San Pedro sí que algunos pacientes se están viendo afectados al recoger su cita normalmente pero acudir a la consulta y encontrarse sin nadie que les atienda, por lo que ha habido pacientes en consultas externas a los que se les ha mandado para casa.

Hospital San Pedro, este martes.

De momento es difícil saber la proporción, pero sí hay médicos de huelga, al menos en Cardiología y Neurología. Los quirófanos están funcionando por la mañana, aunque en planta hay médicos de huelga

