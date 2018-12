Hucha local contra la violencia de género La partida, que se duplicará en el 2019, concede 689 euros a cada ayuntamiento y 0,18 más por cada habitante | Los 174 municipios riojanos recibirán este año 270.420,68 euros de los 20 millones del pacto de Estado ROBERTO G. LASTRA Logroño Domingo, 23 diciembre 2018, 14:21

Dinero contra una lacra. Sin solicitudes ni intermediarios. Los 174 ayuntamientos de La Rioja recibirán en las próximas semanas 270.420,68 euros de la partida de 20 millones contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 como fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, preveía la recuperación de las competencias en esta materia por parte de los ayuntamientos y, además, la regulación de la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado que se asignan a los consistorios. Para este año, la partida ascendía a 20 millones de euros para que los 8.124 municipios españoles (según el INE) puedan costear las nuevas o las ampliadas competencias.

Este año, la distribución de los fondos, que se realizará mediante resolución de transferencia de la Secretaría de Estado de Igualdad, será según criterios de población, por lo que cada municipio recibirá una cantidad fija, 689 euros, que se incrementa a razón de 0,18 euros por habitante. En el caso de La Rioja, la capital percibirá 43.960,35 euros. El resto de las partidas importantes serán: 21.056,79 a Calahorra, 19.440,21 a Arnedo, 18.819,03 a Haro, 18.494,21 a Alfaro, 17.917,77 a Santo Domingo de la Calzada y 2.144,84 a Nájera. La otra cabecera, Cervera del Río Alhama, con 1.111,28 euros, percibe menos que poblaciones como Lardero (2.465,96), Villamediana de Iregua (2.102,90) o Pradejón (1.392,44). La cantidad menor es la de Villarroya, 689,90 euros.

El pago, sin necesidad de solicitud, se realizará directamente a los ayuntamientos, que tienen de plazo hasta el 30 de junio del próximo año para las realización de las actuaciones con cargo a estos fondos, que deberán justificar antes del 30 de septiembre del 2019. Las partidas deberán destinarse a la financiación de programas o medidas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres y elaboración de materiales informativos; la promoción de las unidades de apoyo en el ámbito local o de instrumentos de cooperación y coordinación; el refuerzo de los servicios municipales de atención e información a las víctimas; o el apoyo a los Puntos de Encuentro Familiar, entre otros.

Por un sistema más justo

«Lo importante es que ha habido un reparto de fondos que llega a todos los municipios riojanos para la lucha contra la violencia de género. Además, son fondos que reciben los ayuntamientos de forma directa, sin pasar por otro tipo de administración, lo que nos permite ser mucho más ágiles al poder disponer de ellos de una manera más rápida», defiende la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, quien es, además, vicepresidente de la FEMP (Federación Riojana de Municipios y Provincias).

«Aunque a mí me beneficia un reparto poblacional, sé que no es el mejor, sino el que primer al medio rural» cuca gamarra | vicepresidenta de la femp

Aunque admite que «toda ayuda siempre es positiva», Gamarra no comparte el sistema de reparto. «Consideramos que es insuficiente para los municipios pequeños», asevera la vicepresidenta de la FEMP que ha defendido en la comisión nacional de Administración Local un modelo que prime al medio rural frente al urbano de cara al reparto de los fondos del 2019, que ascenderán a 40 millones. «Aunque a mí me beneficia un reparto poblacional, desde la responsabilidad y la solidaridad, sé que el mejor reparto no es ese, sino el que prime al medio rural, donde la lucha contra esa lacra es mucho más difícil porque es más complicado para las víctimas denunciar y salir de esa situación y porque, además, son municipios pequeños cuyos ayuntamientos disponen de muy pocos recursos económicos», remacha Gamarra.