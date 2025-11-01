LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hospitalizado un hombre por inhalación de humo tras un incendio en Murillo de Río Leza

El fuego se originó en la planta baja de la vivienda, afectando a una cocina y a una pequeña cantidad de leña acumulada

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:51

Un hombre de ha tenido que ser evacuado en ambulancia al Hospital San Pedro después de haber inhalado humo en el incendio que se había producir en su casa en Murillo de Río Leza. El suceso ha ocurrido en una casa del barrio de Bodegas Los Tomares, justo a pie de la carretera LR-551.

Varios particulares alertaron a SOS Rioja del incendio declarado en una vivienda situada en el número 13 de la calle Carretera de Villamediana, en el término municipal de Murillo de Río Leza. Según las primeras informaciones, salía humo por las ventanas del inmueble y una persona pedía auxilio desde una terraza.

El Centro Coordinador de Emergencias avisó a la Guardia Civil y movilizó a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, así como a recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud.

Tras su intervención, los bomberos informaron de que el fuego se originó en la planta baja de la vivienda, afectando a una cocina y a una pequeña cantidad de leña acumulada. El inquilino fue evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro por inhalación de humo.

