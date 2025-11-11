Las horas puntas en la línea 10 de autobús urbano de Logroño, en el Teléfono del Lector La sección se centra este martes en el estado de las farolas de la LR-250 y en la solicitud de una farmacia en La Guindalera, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Farolas «fundidas o apagadas»

Abre hoy la sección la queja de una vecina de Logroño. En su mensaje muestra su malestar por unas farolas «fundidas o apagadas» en la carretera LR-250, concretamente «la que une Logroño con Villamediana hasta la rotonda de Ribafrecha». Una situación con la que, según comenta, «llevamos meses». Por eso se pregunta lo siguiente: «¿Pagamos impuestos para nada?». Reclama una solución al Ayuntamiento porque «no hay ni una encendida. Ya vale».

Una farmacia en La Guindalera

En la siguiente llamada, una logroñesa cuestiona «¿para cuándo una farmacia en La Guindalera?». Considera que se trata de un servicio «útil y necesario» para, según reflexiona, «no ir a otro barrio para coger las medicinas después de salir del centro de salud».

En La Rioja hay «solidaridad»

«En nuestra comunidad solidaridad se escribe con mayúsculas», dice otra comunicante en relación a la Gran Recogida del Banco de Alimentos que ha tenido lugar este fin de semana. «Quiero agradecer a todos los colegios, asociaciones y particulares que nos han ayudado. Sin ellos no sería posible», concluye.

«Un mercadillo de aspecto improvisado»

También durante este fin de semana, en el centro de Logroño, concretamente en El Espolón, tuvo lugar un mercado artesanal y gastronómico. Este es el motivo por el que un vecino de la capital deja el siguiente mensaje: «Resulta incomprensible que el Ayuntamiento permita convertir este emblemático espacio en un mercadillo de aspecto improvisado, con puestos cubiertos de lonas, plásticos y decoraciones que pretenden, con escaso éxito, parecer medievales». Un malestar que acompaña de la siguiente explicación: «El Espolón es símbolo de nuestra identidad y escaparate ante quienes nos visitan. Verla transformada en un recinto chabacano, con cocinas improvisadas y humos en plena vía pública, no solo desluce su valor histórico y estético, sino que además supone una competencia desleal para los hosteleros de las calles Laurel y San Juan, que ofrecen verdadera gastronomía riojana a pocos metros de allí». A su juicio, «este tipo de iniciativas no aportan calidad cultural ni turística; al contrario, proyectan una imagen pobre y descuidada de la ciudad. Logroño merece eventos que pongan en valor su patrimonio, su historia y su oferta gastronómica auténtica, no espectáculos de bajo nivel que degradan sus espacios más emblemáticos». Por esta misma razón, «sería deseable que el Ayuntamiento de Logroño reflexionara sobre el tipo de actividades que autoriza en lugares tan significativos, y apostara por una programación que refuerce el prestigio de Logroño en lugar de restárselo», pide.

«Imposible» subirse al autobús 10

Se cierra la sección con la queja de unos vecinos del barrio de El Arco, que se ponen en contacto con el Teléfono para comentar lo que es subirse cada día al autobús de la línea número 10, concretamente a las 07.30 de la mañana. Según cuenta uno de ellos, «es prácticamente imposible tener un sitio en la segunda parada, porque es la hora punta de recogida de estudiantes y pasajeros que van a sus trabajos». Una situación que le ha afectado personalmente: «Mi hija no llegó al examen». O a gente cercana: «Mi vecina no llegó a las prácticas evaluables de su carrera». «Pido que estudien la posibilidad de un refuerzo en horas punta en aquellas líneas que van saturadas de gente», remacha, porque «cada mañana es una lotería».

... y La Guindilla Peligroso estado de la acera en la calle Vara de Rey

La imagen que envía un lector está tomada a la altura del número 57 de la calle Vara de Rey de Logroño, pero es solo una muestra, según explica, de cómo se encuentran más zonas. «Está toda la acera de ese lado igual de mal, en bastantes tramos. Da lugar a caídas, sobre todo, de personas mayores». Por ello, pide al Ayuntamiento «un repaso, que es una calle principal».

