Las horas extras remuneradas se disparan y alcanzan los máximos de la última década Cada empleado riojano cobró por 7,8 horas trabajadas de más durante el 2018, lo que supuso un 18,2% de incremento respecto al ejercicio anterior LUCÍA PALACIOS Miércoles, 28 agosto 2019, 07:33

madrid. Los trabajadores españoles realizaron el año pasado más de 166 millones de horas extras remuneradas, lo que supone la mayor cifra de la última década y un aumento superior al 13% respecto al 2017. En el caso de La Rioja, cada trabajador ocupado en la región realizó 7,8 horas extraordinarias en el 2018, un 18,2% más que en el ejercicio anterior, según un informe de la empresa de recursos humanos Randstad, basado en datos de la Encuesta de Costes Laborales del INE.

Este informe destaca también que los trabajadores de La Rioja registraron 1.007.550 horas extraordinarias, un 13,5% más que en el 2017, cuando se produjeron 887.730. Y eso que aún no se había puesto en marcha el control del registro horario, que entró en vigor el pasado 12 de mayo con el objetivo de poner fin al importante volumen de horas extras sin pagar y sin cotizar que se realizan, por lo que parece evidente que en el 2019 habrá una nueva subida.

LOS DATOS NACIONALES 8,1 Cada trabajador en España recibió remuneración por una media de 8,1 horas extraordinarias. 35,9 Cataluña se situó a la cabeza en cuanto al número de horas extras pagadas, con 35,9 millones.

Aun así, y volviendo al ámbito nacional, la cifra del 2018 sigue siendo inferior al máximo alcanzado en el 2008, justo cuando estalló la crisis, cuando se superaron los 176 millones, según el informe publicado por Randstad en el que tiene en cuenta la evolución por cada trabajador, ya que el volumen está directamente relacionado con el número de ocupados. A partir del 2009 el nivel de horas remuneradas comenzó a descender al compás de la recesión hasta tocar fondo en el 2013, cuando a duras penas se superaron los 100 millones. Con la recuperación volvió a crecer el número de horas extraordinarias y ya van cinco años consecutivos al alza, aunque el mayor impulso se registró en el 2018.

Así, a cada trabajador en España se le pagó de media 8,1 horas extraordinarias, todavía lejos de las 9,3 que se abonaron en el 2008 pero muy por encima de las 6 del 2013. Sin embargo, en el sector industrial esta cifra se dispara hasta situarse en las 14,1 horas por trabajador, lo que supone prácticamente la mitad que en el sector servicios, que, pese a elevarse un 4,3% en el 2018, apenas suma 7,2 horas pagadas por ocupado. Por su parte, en la construcción trabajaron de media 7,8 horas remuneradas. Sin embargo, es en las actividades relacionadas con los servicios (tales como hostelería, restauración o comercios, entre otros) donde se concentra la mayoría, puesto que ahí se realizan dos de cada tres horas, debido en gran medida al elevado número de ocupados.

Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, precisó que «el recurso de las horas extraordinarias puede ser positivo en momentos de alto volumen de trabajo, pero no es una buena solución de manera recurrente». Por ello, propone otras medidas para dar respuesta de manera adecuada a estas situaciones, tales como contratos a jornada parcial o de duración determinada, que -a su juicio- «permiten no saturar a los empleados con agotadoras jornadas de trabajo y no alterar su conciliación entre vida laboral y personal».

Cataluña se sitúa a la cabeza en número de horas remuneradas, pues en esta comunidad se realizaron más de una de cada cinco (un total de 35,9 millones), seguida de Valencia, donde se pagaron más de 31,5 millones.