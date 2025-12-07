LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Itziar, en el medio de la imagen, junto a Noelia y Ana, en las instalaciones de Perfumería Julia en Logroño. JUSTO RODRÍGUEZ

tziar Artaechevarria

Encargada de Perfumería Julia

«Los hombres cada vez buscan más fragancias, son buenos compradores»

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:38

Comenta

En la tienda de Perfumería Julia en la calle San Antón de Logroño ya están preparadas para un impulso a las ventas navideñas a partir ... de la próxima semana. «Yo soy optimista, creo que va a ser una buena campaña. Porque venimos de un mes de noviembre que ha sido positivo», reconoce Itziar Artaechevarria, y que se remató con un 'Black Friday' excelente, según la encargada del establecimiento. «Ha habido descuentos muy importantes y la gente ha sabido aprovechar esta circunstancia para hacer ya compras de cara a la Navidad», añade.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

