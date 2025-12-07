En la tienda de Perfumería Julia en la calle San Antón de Logroño ya están preparadas para un impulso a las ventas navideñas a partir ... de la próxima semana. «Yo soy optimista, creo que va a ser una buena campaña. Porque venimos de un mes de noviembre que ha sido positivo», reconoce Itziar Artaechevarria, y que se remató con un 'Black Friday' excelente, según la encargada del establecimiento. «Ha habido descuentos muy importantes y la gente ha sabido aprovechar esta circunstancia para hacer ya compras de cara a la Navidad», añade.

En torno a una cuarta parte de la facturación anual se concentra en estos cuarenta días entre el citado 'viernes de ofertas' y el 6 de enero. «Porque yo creo que seguimos siendo de Reyes Magos», confiesa Artaechevarria. Ahora por Navidad, asegura, «somos más desprendidos a la hora de gastar. Igual no se mira tanto el bolsillo porque siempre se quiere tener un detalle con la pareja, con un familiar, con una amistad...» en forma de perfume, de cosmética, de productos de maquillaje o de parafarmacia.

La oferta es amplia en el céntrico establecimiento que, según su encargada, «se diferencia de otras cadenas con las fragancias denominadas nicho –son exclusivas, artesanales y originales– y de autor», propias de Perfumería Julia y que «son muy demandadas por los clientes. Nosotros también les asesoramos en este sentido». Y, de hecho, a la entrada de la tienda hay dos llamativos mostradores con colonias y fragancias de Nishane y de Contes de Parfums, mientras que más adelante han colocado un expositor con perfumes de autor y productos de Montale, Tester o Zilli. «Cada vez hay más cultura sobre nuestro sector, la gente se informa y quiere saber. Pregunta. Eso me parece muy bien», confiesa.

Tampoco faltan en la tienda las grandes referencias como Chanel Número 5, Eau de Rochas o Carolina Herrera. «Hay consumidores para todo tipo de productos. Quizá la gente de más edad también dispone de un mayor poder adquisitivo, pero aquí tenemos artículos de precios muy diversos. Los clientes vienen ya con un presupuesto muy definido, saben lo que se pueden y se quieren gastar y de ahí no se salen», describe la encargada de Perfumería Julia.

Cosmética entre mujeres

Itziar Artaechevarria destaca, por otra parte, que los hábitos «van cambiando». Más allá de que la venta 'on line' «cada vez tiene más presencia», ella aboga por el trato directo y personal, «porque aquí sí se puede oler una fragancia o un perfume –a diferencia de cuando se hace una compra a través del ordenador o del teléfono móvil–. Y si alguien tiene dudas, nosotras las resolvemos. Preguntamos a quién va dirigido el regalo, su edad, algún detalle personal para buscar el producto más apropiado...».

Y entre esas nuevas tendencias, a la encargada de Perfumería Julia en Logroño le llama también cada vez más la atención que «los hombres se están convirtiendo en clientes habituales, son buenos compradores», sobre todo los jóvenes. «Les gusta cuidarse y buscan fragancias para sentirse a gusto. Así como la cosmética es cosa de mujeres, los hombres también buscan ya muchos perfumes», concluye Artaechevarria.