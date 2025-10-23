LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El acusado, en la sala de vistas. Juan Marín
Juicio por el crimen de los Lirios

El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»

El testigo cree imposible que el procesado, que se encontraba en Gumiel de Mercado ayudándole con la vendimia, «se levantara, saliera y volviera« sin que se diera cuenta

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:41

Comenta

Cuarta sesión de juicio por el crimen de los Lirios y el hijo de la víctima y del acusado ha sido tajante al afirmar que ... era «imposible» que su padre «se levantara, saliera y volviera sin que yo me diera cuenta». Durante su declaración ha relatado que A.E. M., de 61 años, el 11 de octubre de 2020 se trasladó de Logroño a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudarle en las labores de vendimia como hacía habitualmente. La noche del 12, concluida la vendimia, regresó a casa y allí estaba su padre, en el sofá, poco después se fueron cada uno a su habitación.

