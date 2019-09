El héroe de los héroes Imagen de la llegada del Corredor Solidario. / Diego Marín A. El Corredor Solidario, el riojano Rubén Zabala, cumple su reto solidario de correr desde el San Lorenzo a Logroño para recaudar fondos para FARO DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 14 septiembre 2019, 20:19

El Corredor Solidario lo ha conseguido. El riojano Rubén Zabala, acompañado en todo momento por Miguel Ule y Spiderabel Fernández, ha partido este sábado 14 de septiembre a las 7 de la mañana desde lo alto de la cima del San Lorenzo (Ezcaray), a 2.271 metros de altura, y ha llegado a Logroño sobre el horario previsto, unos minutos después de las 19.00 horas. En total, unos 80 kilómetros de recorrido (con 628 metros de desnivel positivo y 2501 negativos) en buena parte por el Camino Real y, finalmente, por el Camino de Santiago.

El equipo del Corredor Solidario ha iniciado el reto solidario acompañado de un grupo de corredores populares del colectivo Corre Que Te Pillo y, después, en diferentes puntos del recorrido, ha estado acompañado de otros corredores, sobre todo compañeros de los Beer Runners de Logroño. Solo en el tramo entre Nájera y Navarrete han corrido solos. O no tanto, puesto que dos ciclistas, David Martínez y David Cámara, les han asistido de cerca, igual que Esteban Rodrido y Valentín Lázaro, con un coche de apoyo. En total, más de doce horas de carrera, aunque, inevitablemente, cuando el cansancio no permitía otra cosa, han continuado andando. Eso sí, en puntos como San Millán, Nájera, Navarrete y La Grajera ha habido paradas de avituallamiento y respiro.La aventura ha servido para recaudar fondos para FARO, la asociación riojana de familias con niños con cáncer. Diferentes empresas han donado artículos y premios que serán sorteados el próximo 15 de noviembre y con la venta de los boletos se está reuniendo una notable cantidad que será donada a FARO. De momento, llevan recaudados más de 3.000 euros.

A su llegada a la plaza de la Diversidad, con el Centro Cultural Ibercaja de Logroño como centro neurálgico, Zabala, Spiderabel y Ule han sido recibidos con mucho cariño. Junto a ellos, Iván Eraña, otro integrante del equipo que no ha podido finalizar el reto por lesión. En la llegada a Logroño han sido recibidos por los concejales del Ayuntamiento de Logroño Adrián Calonge e Iván Reinares, así como la presidenta de FARO, Rosana Gómez. «Uno de los momentos más especiales ha sido el amanecer bajando el San Lorenzo, cuando hemos visto a ciervos y otros animales, ha sido precioso. En la montaña te sientes muy pequeño pero ver esas cosas te llena el alma.«, ha comentado Rubén Zabala. »Hemos cumplido el objetivo de ayudar a los niños y no hay nada más grande en esta vida, así que si el año que viene tengo que hacer 100 kilómetros, los haré. Hay que apoyarlos, yo no he hecho nada, los héroes son ellos. Los que somos padres sabemos lo que es ver llorar a un niño, así que hay que ayudarles y el modo es la investigación«, ha añadido Zabala.