Herido un ciclista tras chocar con un turismo en Navarrete

Un hombre de 58 años resutó herido ayer tras la colisión entre una bicicleta y un turismo en la LR-137, punto kilométrico 12, de Navarrete. Un particular dio aviso del suceso sobre las 09.20 horas y se movilizaron los recursos precisos. Finalmente, el ciclista herido fue trasladado al servicio de urgencias del San Pedro.

Caída de un patinete

La Policía Nacional alertó a SOS Rioja de la caída de patinete de un varón en la Calle Piqueras de Logroño a las 05.22 de este miércoles. Se movilizó a la Policía Local y a los recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, que evacuaron al herido al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Colisión entre dos turismos en Nájera

Una mujer de 46 años resultó herida a la una de la tarde en una colisión entre dos turismos en la calle Espinos de la localidad de Nájera. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se informó a la Policía Local y se movilizó a los Bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, que llevaron a la mujer al centro de salud de Nájera.

Colisión entre un turismo y una bici en Ojacastro

Varios particulares alertaron al centro coordinador de Emergencias de la colisión entre un turismo y una bicicleta en el kilómetro 16 de la carretera LR-111, en el término municipal de Ojacastro. Desde SOS Rioja se informó a la Guardia Civil y se movilizaronn los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, que trasladaron a un hombre de 27 años al Hospital San Pedro.