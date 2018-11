Haciendo planes desde China Ana Escalona, en la muralla china. :: l.r. Ana Escalona Corral Ingeniera logroñesa en Pekín MAITE MAYAYO Jueves, 29 noviembre 2018, 00:06

No tenía ningún plan concreto cuando acabó sus estudios en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Con el título de grado en la mano pensó en el siguiente paso: ¿hacer un máster? y, en su caso, ¿en qué especialidad?. Cuenta Ana Escalona Corral que no quería precipitarse y, por ello, optó por 'regalarse' un año de descanso lejos de la universidad. En esas estaba la logroñesa cuando un amigo le habló de la posibilidad de solicitar unas prácticas internacionales. Dicho y hecho. Ana pensó que era una oportunidad que no podía dejar escapar. «China nunca había entrado en mis planes pero hice las maletas y aquí estoy», recuerda.

Trabaja para un gran grupo industrial químico. «Estoy en el departamento de investigación de la empresa Wanhua Chemical Group, en la sede de Pekín», relata. «Tengo mi propio proyecto y trabajo a la par en el laboratorio con mis compañeras chinas que me ayudan, me guían y... me traducen porque no sé nada de chino», sonríe Ana y con cierto halo de misterio deja caer: «Lo que hacemos es muy confidencial así que no os puedo ofrecer muchos detalles».

Trascendiendo el asunto laboral, la inevitable pregunta es cómo se ha adaptado a la vida china. De entrada, reside en el mismo parque empresarial donde trabaja, que se ubica en un suburbio, de nombre Changping, al noroeste del centro de Pekín. Cuenta que es la propia compañía la que le proporciona alojamiento en sus oficinas, come en la cafetería, va al gimnasio... «Tenemos todo lo que necesitamos», resume satisfecha. Y a la complacencia que transmite aporta otra pincelada plena de la propia ilusión juvenil: «Eso no nos impide explorar todo lo que podemos. Bajamos a Pekín en metro cuando queremos pero, sobre todo, disfrutamos de una experiencia auténtica inmersos en la cultura china del día a día, ya que vivimos en un ambiente muy poco internacional, tanto en la empresa como en el barrio en el que vivimos».

Tras el periplo chino, irá a Japón, Hawai y Canadá y, después, a casa

En enero concluirá su periplo chino y se abrirá una nueva etapa: «Estoy planeando irme a Japón tres meses a trabajar para poder esquiar en Niseko o Nagano y, quizás después, a Hawai a coger buenas olas y seguiré viajando hacia el este, porque en junio quiero estar en Canadá para trabajar por tercer año en el parque de Algonquin, donde dirijo viajes en canoa en unos lagos con un paisaje que te corta la respiración». Allí le sorprenderá octubre, momento, tal vez, de volver a la universidad para empezar el máster.