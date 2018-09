«Para hacerse un hueco en el nuevo mundo hacen falta habilidades reales» Fernando Samaniego. Samaniego intervino ayer en Forotec, el foro de AERTIC para directoresde tecnología de empresas Fernando Samaniego Empresario P. HIDALGO LOGROÑO. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:43

El fundador del sitio de alquileres vacacionales de lujo Miami Vacation Rentals, Fernando Samaniego, expuso el caso de su compañía ayer en Forotec, el foro para directores de tecnología de empresas de La Rioja, Álava y Navarra que convoca AERTIC para compartir conocimientos y experiencias. Samaniego fue director general de Nueva Rioja entre 1993 y el 2000.

- Su compañía está radicada en Miami, si bien cuenta con varias empresas riojanas a la hora de proveer servicios y desarrollar herramientas del sitio web. ¿La tecnología está acelerando la globalización empresarial?

- El mundo es plano y ya hay muchos trabajos que se pueden desarrollar desde cualquier lugar del planeta. Cada vez resulta menos importante dónde resides, ya que puedes trabajar desde donde uno puede o desea. Lo que hace falta para hacerse un hueco en el nuevo mundo son habilidades reales.

- En este mundo interconectado tecnológicamente, ¿con qué fortalezas cuentan las sociedades riojanas?

-En La Rioja existe una escasa rotación del personal, lo que resulta importante porque un inversor se puede encontrar con que al cabo de unos años la solución tecnológica que tanto le costó no es bien conocida por nadie de la empresa de tecnología, porque los que la desarrollaron se fueron y ya nadie la entiende bien. Esto genera un problema de discontinuidad. Además, en esta región la vida es más barata y los costes, más bajos. Finalmente, en las empresas más grandes que encuentras en otros lugares, sucede en ocasiones que tú das unas especificaciones técnicas y al cabo de unos meses te entregan la solución, pero no has participado en ese desarrollo. En mi experiencia concreta, nosotros hemos mantenido un diálogo constante y del que han salido soluciones finales mejores de las imaginadas inicialmente.

- ¿Cuáles son las carencias?

-Intuyo que la UR podría contribuir más al desarrollo de La Rioja y ser menos un otorgador de diplomas. Por ejemplo, hacen falta más graduados técnicos y posiblemente con un perfil más adaptado al mercado, a las empresas. Otro ejemplo es la enseñanza del inglés. Hay que elevar de forma importante ese nivel, ya que el inglés es el idioma en el que se maneja el planeta cuando se cruzan fronteras, físicas o virtuales. - ¿Dónde reside la clave del éxito de una empresa tecnológica?

-Tienes que ofrecer un servicio diferenciado, personalizado y adelantarte a lo que el cliente quiere.