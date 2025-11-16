«Vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy también en las zonas de bajas emisiones y en los estorninos del parque del Carmen

La Rioja Logroño Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

Una de zonas de bajas emisiones

Comenzamos hoy esta sección desde Logroño. Un vecino de la capital cuestiona el criterio que ha seguido el Ayuntamiento para poner zonas de bajas emisiones en el barrio de San José. «Si quiere dar ejemplo –se refiere al alcalde– tenía que haberla puesto donde él vive». Aprovecha la llamada para criticar que las aceras de Logroño «están hechas una vergüenza, hay parques que no se mantienen ni nada» y se pregunta «¿por qué no se molestan en arreglar las aceras de los barrios y no todo por el centro? La verdad es que cada corporación que pasa lo hace peor».

Sin fondos y ahora parking de pago

Seguimos en Logroño. Un lector critica que el Ayuntamiento haya decidido que el gran parking gratuito del Revellín pase a ser de pago. «Parece ser que ha rechazado fondos europeos, está canino y para llenar sus arcas quita los aparcamientos gratuitos. Un pastizal que tendremos que apoquinar los de siempre». «Deberíamos botarlos pero con 'b' de burro porque nos tienen hartos».

Más información sobre este tema.

Excesiva burocracia para abrir un negocio

Y a vueltas con el Ayuntamiento. Otro vecino se queja de la «burocracia en los organismos», en concreto, dice, en el Consistorio logroñés. «Les cuesta agilizar los permisos de apertura de nuevos negocios, no me extraña que existan tantos establecimientos cerrados, pero reconozco que no dan ganas de abrir nuevos, pasan meses y meses y los emprendedores se desaniman y en algunos casos desearían no haber iniciado los trámites».

«Cada vez más gente escupe en la calle»

También en la capital riojana una mujer se queja de que cada vez hay más gente que escupe en la calle. «Antes había unos recipientes para que la gente echase allí su flema, eso se pasó, y lo lógico es llevar un pañuelo en el bolsillo y dejar allí las flemas». Asegura que se está volviendo a poner de moda entre los chavales jóvenes «como si estuvieran en un campo de fútbol». Lo dice porque «ya no sé dónde poner el pie, entre los meados de los perros y los lapos de la gente, es increíble».

Vuelva usted mañana para una simple receta

Una lector se pone en contacto con esta sección para lamentar una reciente experiencia con su médico de cabecera. Cuenta que tanto ella como su marido pertenecen a Muface y la semana pasado acudieron a su doctor para que les hiciera la recetas de rigor y «ese día el médico no estaba con humor, aunque la sala de espera estaba vacía». Le preguntaron cuándo era el mejor momento y el facultativo les emplazó a las 10.00 horas de la mañana del día siguiente. Sobre las 9.50 horas estaban en el centro y «eran las 10.30 horas y no había llegado» así que se fueron a casa «con cara de tontos». Según entraron a consulta el día anterior, comenta que el doctor les comunicó sus inmensas ganas de jubilarse, a día de hoy le dice:«Jubílese por favor, nos haría un inmenso favor a todos los pacientes».

Estorninos en el parque del Carmen

Una mujer que reside en la zona del parque del Carmen asegura que «hay un problema muy grave de estorninos». Llegan a las 18.00 horas y no se van hasta las 08.00. «Es –insiste– un problema grave de salud y medioambiental». Explica que sufren esta situación desde hace años, «pero es que este no funcionan ni los elementos disuasorios ni nada». Insta al Ayuntamiento a hacer algo porque «está sucio y huele mal». «Hagan el favor de ponerse las pilas porque realmente es tremendo. Espero que tomen nota, gasten un poco de dinero y vayan erradicando esto poco a poco».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla «Así estamos en una habitación del Hospital San Pedro»

Ampliar

El paso del tiempo deteriora algunos elementos de las calles como los bordillos. A veces acaban por convertirse en un problema para los peatones que deben tener cuidado para evitar los tropiezos. Un lector remite una imagen de la avenida Club Deportivo, 68. «Supongo que con el tiempo se habrá ido deteriorando, también con los golpes de los coches... Que lo solucionen», pide.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.