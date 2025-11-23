LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El doctor Gustavo Ossola, junto a uno de los aceleradores lineales del Cibir. Miguel Peche

Gustavo Ossola

Jefe de la Unidad de Oncología Radioterápica
«Antes el 20% de la población tenía cáncer y el 80% se me moría; hoy lo tiene el 40% y vive el 80%»

«Hemos perdido la capacidad de ser felices y eso afecta al sistema inmune», alerta el especialista, quien avisa de que «sí, hay más cánceres»

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:00

Es el 'alma mater' del área asistencial de Oncología del Servicio Riojano de Salud (Seris) en el Cibir, esa joya riojana que ayudó a crear ... hace casi veinte años cuando aún parecía un sueño. «Todavía tengo el casco de obra guardado ahí en la taquilla. Me permitieron elegir equipamiento, diseñar medianamente esto, me dieron mucho protagonismo en lo científico y eso vale más que el dinero en una etapa de tu vida, porque esas satisfacciones no tienen precio. Y bueno, arrancamos con este servicio del cual los riojanos deberían estar orgullosos», asevera Gustavo Ossola (Argentina, 1955). Responsable de la Unidad de Oncología Radioterápica desde su puesta en marcha en mayo de 2007, este médico, formado como oncólogo en Estados Unidos –­en Stanford University Hospital y en Harvard Medical School– y que trabajó en varios países –EE UU, Brasil, Suiza...– antes de llegar a España, ha atendido en la capital riojana a más de 18.000 pacientes con las dosis exactas de afectividad humana y efectividad médica, tal como reza el lema que colgó hace ya muchos años a la entrada de la unidad: 'Tratamos con ciencia y cuidamos con corazón'. Tan socarrón como brillante, su discurso envuelve. Es un placer escucharle y no se muerde la lengua. Con la esperanza de que «hemos logrado que en la mayoría de los casos que no curamos, podemos cronificar la enfermedad y, además, haciendo que los tratamientos sean llevaderos», también alerta de que «cada vez hay mayor incidencia de cáncer», para poner sobre la mesa uno de los problemas del presente: «Hemos perdido la capacidad de ser felices y eso afecta al sistema inmunológico y, además, comemos fatal».

