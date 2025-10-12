La Guardia Civil protagoniza 2.447 auxilios y 11 rescates La Benemérita, que hoy celebra la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, da a conocer su balance de actuaciones en la región hasta septiembre

La Guardia Civil de La Rioja acumula hasta el final de septiembre 2.447 operaciones de auxilio en la Comunidad Autónoma. La mayoría de ellos fueron incidentes de tráfico (1.652), aunque también son 84 los auxilios informativos prestados, 25 los acompañamientos, 167 los mecánicos y 519 los sanitarios. Asimismo, los agentes ha participado en 11 rescates, uno por un vehículo accidentado y una decena de montaña.

La Benemérita dio ayer a conocer estos datos, con motivo de la celebración, hoy, del Día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. En este sentido, la X zona –con sede en La Rioja– está compuesta por cerca de mil efectivos y tres compañías territoriales (Haro, Logroño y Calahorra), además de la compañía de Plana Mayor, ubicada también la capital.

Tráfico, Policía Judicial, Servicio de Información, Seprona (Naturaleza), Gedex (explosivos), IAE (intervención de armas), Geas (submarinistas), servicio cinológicos (perros rastreadores) y Ereim (rescate de montaña) son la subunidades operativas.

De enero a septiembre, los agentes han realizado 63.892 servicios, con 481.957 horas de actividad y 2,3 millones de kilómetros recorridos. Uno de los operativos más complicados se produjo el pasado 5 de enero, cuando el Ereim rescató a una mujer atrapada más de seis horas en la ladera este del Pico Urbión, a más de 2.000 metros de altitud y con condiciones meteorológicas adversas.