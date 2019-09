Los grupos Socialista, Cs y Mixto se reparten las presidencias de las comisiones parlamentarias Votación, esta mañana, en el pleno del Parlamento / Miguel Herreros Una reunión plenaria de apenas unos minutos ha servido también para aprobar por unanimidad el régimen de incompatibilidades de los diputados, sin ningún caso según las declaraciones presentadas ROBERTO G. LASTRA Logroño Jueves, 19 septiembre 2019, 15:23

Rápido, sencillo y cordial, al menos en el hemiciclo. El primer pleno del nuevo curso político en el Parlamento de La Rioja apenas ha durado unos minutos, que es el escaso margen que han necesitado sus señorías para aprobar por unanimidad el régimen de incompatibilidades de los diputados, sin ningún caso de choque de intereses para ejercer esta actividad, según las declaraciones presentadas; y la constitución y composición de las nueve comisiones permanentes de la Cámara riojana

A mano alzada, los 31 diputados presentados han dado el visto bueno a ambos asuntos, un voto afirmativo que también han emitido telemáticamente los dos ausentes, ambos del Grupo Ciudadanos, María Pilar Rabasa Baraibar y Alberto Reyes de la Orden.

Levantada la sesión, sus señorías han abandonado el hemiciclo para proceder a la constitución de las nueve comisiones permanentes y la elección de los miembros de sus respectivas mesas, cuyas presidencias se han repartido el Grupo Socialista (5), el Grupo Ciudadanos (3) y el Grupo Mixto, la diputada de IU, Henar Moreno, (1).

La de Hacienda será presidida por Henar Moreno (Mixto), Raúl Juárez (PSOE) vicepresidente y Alfonso Domínguez (PP) secretario. La de Desarrollo Autonómico la presidirá la socialista María Teresa Villuendas, Alberto Reyes de la Orden (Cs) vicepresidente y Diego Bengoa (PP) secretario. La de Sostenibilidad y Transición Ecológica tiene al portavoz parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, en la presidencia, a la socialista Sara Orradre en la vicepresidencia y al popular Carlos Cuevas en la secretaría. La de Educación y Cultura la preside Graciela Loza (PSOE), con María Teresa Villuendas (PSOE) en la vicepresidencia y Jesús Ángel Garrido (PP) como secretario. La de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población tiene a otro socialista, Raúl Díaz Marín, en la presidencia y a Henar Moreno (IU) en la vicepresidencia, con la popular Noemí Manzanos como secretaria. La diputada del Grupo Cs María Pilar Rabasa presidirá la comisión de Salud, que tiene en su vicepresidencia a al socialista Raúl Juárez y en la secretaría a Alberto Olarte (PP). La de Servicios Sociales y a la Ciudadanía la preside la socialista Ana Belén López, Henar Moreno es su vicepresidenta y la popular Catalina Bastida su secretaria. La de Participación, Cooperación y Derechos Humanos será presidida por Sara Orradre (PSOE), con María Resurrección Cruz Vallejo (PSOE) como vicepresidenta y la popular Begoña Martínez Arregui como secretaria. Finalmente, la Comisión de Presupuestos tendrá como presidente a Pablo Baena (Cs), a quien acompañan el socialista Roberto García Bretón en la vicepresidencia y el popular Alberto Bretón en la secretaría.

Tras la constitución de las distintas comisiones se ha procedido a la elección de los miembros de la Diputación Permanente, que será presidida por el socialista Jesús María García, presidente de la Cámara regional. La mesa de dicho órgano la completan Henar Moreno (IU) como vicepresidenta y la popular María Martín como secretaria

Criticas populares

El reparto no ha sentado nada bien al Grupo Popular, que se tiene que conformar con las secretarías de todas las mesas. Por ello, el partido, a través de una nota de prensa, ha advertido de que «la votación ha confirmado que el Grupo Popular será el único que hará oposición en el parlamento de La Rioja al Gobierno Socialista de Concha Andreu». En este sentido, tras recordar que pese a ser «el segundo grupo en la Cámara en cuanto a número de diputados, 8 más que Ciudadanos y 10 más que el Grupo Mixto, no presidirá ninguna de las nueve comisiones permanentes», el PP ha invitado a los responsables de Ciudadanos a explicar «a sus votantes y al resto de riojanos qué han obtenido a cambio de este pacto que le otorga la presidencia de tres de las nueve comisiones de la Cámara regional. Más aún cuando no es la primera vez que el PSOE y Ciudadanos alcanzan acuerdos poco transparentes en nuestra Comunidad, como ya ha ocurrido en Nájera".

Desde el Grupo Ciudadanos, a través de otro comunicado, su portavoz parlamentario, Pablo Baena ha señalado que «dijimos desde el principio que haremos una oposición dura a este Gobierno inestable, pero constructiva como se merecen los riojanos. En Ciudadanos hemos venido a trabajar al Parlamento, no entendemos otro modo de hacer política. Frente a unas posiciones como las del PP de mero postureo, Ciudadanos siempre trabaja para hacer avanzar a La Rioja".