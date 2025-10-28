La gripe hace su aparición en La Rioja sin dejar casos graves por el momento

El otoño está resultando extraño en La Rioja. No terminar de llegar las lluvias, las temperaturas máximas continúan por encima de lo habitual y sólo ... en los últimos días las mínimas han obligado a abrigarse durante las noches o las primeras horas de la mañana. Son condiciones propicias para evitar contagios, pero estos ya han comenzado, aunque de manera tímida.

Mientras en provincias cercanas como Vizcaya la gripe ha protagonizado una escalada sorprendente, con hospitalizaciones incluidas, en La Rioja ha sido durante la última semana cuando su presencia ha crecido, aunque de manera leve y «sin sintomatología grave», como explica la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez Ochoa. Pese a todo, en este mes han sido nueve los ingresos a causa de la gripe.

La estacionalidad de estas infecciones respiratorias hace que sus estadísticas anuales se contabilicen desde comienzos de octubre. Y después de unas tres primeras semanas de casos más aislados, en el último boletín epidemiológico su incidencia ha crecido hasta los 29,9 casos por cada 100.000 habitantes (en Vizcaya, por ejemplo, es de 118). «Estamos en un momento de incertidumbre», analiza Martínez Ochoa. «No me aventuraría a decir que se trata de una gripe temprana porque debemos ver su evolución y, de momento, no sabemos cómo va a ser la tendencia», añade.

Vuelve la gripe... y los catarros RESFRIADO GRIPE (Catarro común) Habitualmente coronavirus y rinovirus Virus influenza 48 - 72 h. incubación 18 - 36 h. de incubación Inicio paulatino Inicio brusco L M M J V S D L M M J V S D De 7 a 10 días de duración De 7 a 10 días de duración Fiebre alta (38-40º) durante 3-4 días Dolor de cabeza intenso Irritación ocular Congestión y secreción nasal Tos seca Tos seca Estornudos constantes Malestar general: debilidad y fatiga Malestar y cansancio moderado PREVENCIÓN Lavarse las manos con frecuencia Cuidado con el frío y la humedad Dejar de fumar y evitar ambientes con humo Dieta rica en vitaminas y minerales

Lo que se ha podido analizar en el laboratorio es qué tipo de gripe es la prevalente. Y en La Rioja se trata de la A (H1N1) con una sintomatología leve. El año pasado, por ejemplo, en estas mismas fechas el virus que circulaba era de la cepa B y con cifras de contagio similares.

Esa incertidumbre es palpable en lo que ocurre con otras infecciones respiratorias agudas o con el covid. Si en la última semana la gripe ha escalado, el resto de patologías ha descendido, especialmente el coronavirus, que apenas llega a la séptima parte de los casos que a principios de meses. «Hay que recordar que el covid tuvo un aumento de casos en agosto y septiembre y ahora vemos un descenso», analiza Martínez Ochoa. «Las infecciones respiratorias también subieron en la semana 40 pero ha ido descendiendo», abunda la directora general.

Así que, por ahora no existen esos picos de subida (el año pasado se produjeron en enero, justo después de Navidad), por lo que todo el trabajo se pone ahora en reforzar la vacunación, que está realizándose «a gran ritmo». Si el lunes eran 37.000 los inmunizados, este martes la cifra había ascendido a 40.692 dosis contra la gripe. «La vacuna disminuye los síntomas, mejora la clínica y reduce contagios», explica Martínez Ochoa, lo que también significa, a la larga, menos saturación del sistema sanitario.

Uno de los públicos diana de esta campaña son los mayores de los 85 años que, antes de que acabe octubre ya se encuentran vacunados en un 43% de los casos. También ha funcionado bien la campaña en los colegios, aunque los porcentajes superiores al 70% en algunos centros distan mucho de los que ofrecen las vacunas 'tradicionales', que pasan del 90%.

«Al incorporarse recientemente aún no está en la cultura de las familias, que pueden creer que la gripe es algo banal. Pero es una herramienta muy útil para evitar complicaciones, evitar la propagación y también para descongestionar el sistema», argumenta la directora general de Salud Pública.

37 ingresos por covid

Mientras, la inmunización contra el covid va más lenta. Primero, porque el público diana es el que supera los 70 años (el de la gripe es de 65) y porque se está haciendo hincapié en los colectivos vulnerables. Desde que comenzó este proceso de inoculación, han sido 18.476 las dosis inyectadas.

Dosis que ya demostraron que salvan vidas. Y aunque en el imaginario general el covid se perciba como una pesadilla lejana, en el último mes han sido 37 las personas ingresadas en La Rioja a causa del coronavirus.