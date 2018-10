«La gratuidad universal beneficiará a quienes no puedan pagar un centro antes de recibir ayudas» Sandra Íñiguez, presidenta de la Asociación de Centros de Educación Infantil de La Rioja. :: sonia tercero La representante del sector afirma que la iniciativa del Ejecutivo regional «cubrirá la gratuidad total en el 95% de los alumnos de 0 a 3 años»Sandra Íñiguez Presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO. Sábado, 27 octubre 2018, 23:58

«Somos centros de Educación Infantil, no guarderías. Hay que eliminar el concepto de guardería como el lugar en el que se guardan los niños». A partir de esa máxima, Sandra Íñiguez, presidenta de la Asociación de Centros de Educación Infantil de La Rioja (integrada en la FER) defiende la pertinencia del sistema de gratuidad anunciado por el presidente regional, José Ignacio Ceniceros, durante el Debate sobre el estado de la región. A falta de que se ponga en marcha la mesa de trabajo que perfilará todos los detalles de la medida, Íñiguez sostiene que los grandes beneficiarios serán los propios alumnos que, ahora sí, podrán acceder a estos centros independientemente de la capacidad económica de sus familias. «La estimulación sensorial que ejerce un niño sobre otro es un poder que no tienen los abuelos», recalca.

- ¿Cómo ha recibido el sector los anuncios de gratuidad hechos tanto desde el Gobierno regional como desde el Ayuntamiento de Logroño?

- Desde la Asociación mostramos nuestro agradecimiento ya que, como en su momento hicieron la chiquiebecas, sirven para dar un empujón tanto a las familias como al primer ciclo de Educación Infantil, el tramo de 0 a 3 años, que es vital en el desarrollo del ser humano. La medida también ha sido muy bien aceptada por parte de las familias, que nos han transmitido su alegría por estos anuncios y por el hecho de que La Rioja sea una de las regiones que más atención presta a este tramo educativo.

- ¿Por qué es vital esta etapa educativa temprana?

- Sobre todo porque es el momento en el que se desarrollan y potencian la capacidad cognitiva, la psicomotora, el desarrollo funcional, la adquisición de hábitos, la madurez sensorial...

- ¿Y son necesarios los dos sistemas de gratuidad anunciados desde ambos ejecutivos?

- Son totalmente diferentes y aunque el sentido último es el mismo, no son las mismas medidas. En ambos casos se habla de gratuidad, pero en el que realmente existe es en el del Gobierno regional que se activará en septiembre del próximo año. En el caso del Ayuntamiento lo que se ha hecho es reunir todas las ayudas que pueden solicitar las familias, es decir, los 100 euros por ser madre trabajadora que ya existían; la chiquibeca, que también existe y seguirá coexistiendo hasta la gratuidad total en el 2021; la desgravación anunciada por el Gobierno central de hasta 100 euros al mes por guardería; y otra más prevista de hasta 60 euros por el Gobierno regional. La gratuidad, en este caso, consiste en las ayudas y desgravaciones que ya existen. No es el mismo sistema que el universal del Gobierno de La Rioja a través del que las familias no tendrán que hacer ningún desembolso económico, salvo que quieran algún extra no incluido. En el del Ayuntamiento sí tendrán que hacer frente a esos pagos que luego recuperarán a través de ayudas y desgravaciones fiscales a que tengan derecho.

- ¿Ya tienen claro cómo funcionará el sistema regional?

- La gratuidad está previsto para el horario de propuesta educativa que tiene la Consejería. Ese horario abarca desde las 9 hasta las 17 horas y funcionará exactamente igual que en los colegios. Si los padres quieren que acuda al comedor, tendrán que abonar la parte correspondiente; si quieren que vaya antes o se quede más allá de ese horario, tendrán que hacer frente a ese cargo. Como en los colegios, que ofrecen los servicios de madrugadores y de extraescolares. Está por determinar cuál es el coste de esa estancia y esa será la cantidad que abonará Educación directamente a las escuelas. A partir de ahí, si la tarifa que tiene un centro es superior, serán los padres los que tengan que abonarla. En caso contrario o cuando estén menos horas se pagará la parte correspondiente. En todo caso estará cubierta la gratuidad total en el 95% de los casos.

- En la actualidad, según la última estadística regional, casi 3.000 niños acuden a sus centros. ¿Habrá plazas suficientes para todos los interesados ante el previsible aumento de la demanda?

- Es cierto que, como sucedió con las chiquibecas, está previsto un aumento de la demanda. Al ser universal, la gratuidad va a llegar a familias que actualmente no pueden adelantar el dinero que cuesta un centro de Educación Infantil hasta que reciben la chiquibeca. Sí que habrá plazas para todos. Ha bajado la natalidad y en la actualidad la ocupación media es del 60%. Hay vacantes incluso en los centros públicos.

- Hay quien ve en este sistema una especie de subvención encubierta a los centros privados.

- Los beneficiarios directos son las familias. Si tienen ese concepto, también lo tendrán de los colegios concertados, que al principio eran privados. El sistema de conciertos es el mismo modelo. Entendemos que al ser nuestros negocios más pequeños, a menor escala, una pyme, no se ve igual, pero es el mismo que el de los concertados que dependen de una congregación, que no deja de ser algo privado.

- Reniegan del concepto de guardería y defienden su proyecto educativo. ¿En qué consiste?

- Llevamos desarrollando estos proyectos desde hace muchos años. Estamos supervisados e inspeccionados por Educación, como el resto de centros, y vamos a seguir igual. Son actividades orientadas al desarrollo del niño a nivel cognitivo, psicomotor, social... en todos los aspectos que favorezcan su madurez y autonomía personal. Se hace a través de juegos educativos, audiovisuales, fichas, estimulaciones sensoriales a través de juegos libres, teatro, excursiones... Hay mucha diferencia entre los niños que acuden o no a nuestros centros. La estimulación sensorial que ejerce un niño sobre otro es un poder que no tienen los abuelos. Les viene muy bien para su autonomía, desarrollo sociabilización y madurez.